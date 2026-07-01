Kapiteni i kombëtares së Bosnjës para ndeshjes me SHBA-në: Nuk jemi në Botëror rastësisht, kemi cilësi

Hilmi Sever
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Kapiteni i kombëtares së Bosnjë e Hercegovinës (BeH), Edin Xheko tha se SHBA-ja është favorite, por shtoi se skuadra e tij nuk ka ardhur në këtë turne rastësisht, raporton Anadolu.
Xheko, i cili gjatë karrierës së tij ka veshur edhe fanellën e skuadrës turke Fenerbahçe, bëri këto komente përpara ndeshjes së raundit të 32-sheve të Kupës së Botës FIFA 2026, ku Bosnja do të përballet me SHBA-në të enjten, më 2 korrik.
Sulmuesi 40-vjeçar tha se atë që kombëtarja e SHBA-së ka bërë kohët e fundit është mbresëlënëse.
"Tani shumica e lojtarëve luajnë në Evropë, në skuadra të mira. Kjo tregon cilësinë e SHBA-së. Gjithashtu, emërimi i Pochettino-s si trajner ishte lëvizje e shkëlqyer për ta. Po, SHBA-ja është favorite, por edhe ne kemi cilësi. Nuk jemi këtu sa për të thënë apo thjesht nga fati. Kemi lojtarë të mrekullueshëm si Esmir dhe Karim. Mendoj se për Esmirin ky është vetëm fillimi dhe ai ende nuk ka treguar të gjithë potencialin e tij. Shpresoj se do ta bëjë", tha Xheko.
Ai theksoi se janë koshientë për lojtarët e shpejtë që ka SHBA-ja. "E dimë që mund të depërtojnë shumë thellë me shpejtësinë e tyre. Ju jeni favoritët, por faza e eliminimit direkt është krejtësisht ndryshe nga faza e grupeve", tha Xheko.
I pyetur rreth një moderatori në një kanal televiziv amerikan që tha se nuk e dinte as se ku ndodhej Bosnjë e Hercegovina dhe që më pas kërkoi ndjesë, Xheko u përgjigj: "Mendoj se kjo nuk tregon diçka për ne, por tregon më shumë për ata vetë. Më e rëndësishme është se çfarë mendojnë futbollistët e kombëtares së SHBA-së. Besoj se ata e dinë që ne kemi cilësi, ashtu siç e dimë edhe ne vetë".
- "Të gjithë e dinë se sa e madhe është kjo ndeshje"
Mbrojtësi i djathtë i BeH-së, Arjan Maliq tha se janë shumë të emociuar për faktin që do të luajnë në fazën e eliminimit direkt. "Të gjithë e dinë se sa e madhe është kjo ndeshje. Jemi një skuadër me të vërtetë e mirë dhe duam t'i tregojmë botës se çfarë jemi të aftë të bëjmë. Sa herë që futemi në fushë, japim më shumë se 100 për qind nga vetja. Do të luftojmë për çdo top dhe për çdo mundësi", shtoi ai.
Portieri Nikola Vasilj tha se kundërshtari ka lojtarë të talentuar. "Është një skuadër shumë e fortë. E dimë që janë vërtet të mirë në kundërsulme. Janë të mirë në presion në zonën e përparme. Prandaj është e rëndësishme që ne të bëjmë mbrojtje si një skuadër. E kemi treguar që mund ta bëjmë këtë", u shpreh ai.
I pyetur për mbështetjen e madhe të tifozëve boshnjakë gjatë të gjitha ndeshjeve të turneut, Vasilj tha: "Është vërtet e pabesueshme. Është një gjë e jashtëzakonshme, të jesh kaq larg shtëpisë dhe të kesh këtë përkrahje. Në dy ndeshjet e fundit na kanë bërë të ndihemi sikur po luanim në shtëpinë tonë".