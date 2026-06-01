James Milner shpall tërheqjen nga futbolli profesionist pas një karriere të gjatë rekord

İlayda Çakırtekin
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Ish-futbollisti i kombëtares së Anglisë, James Milner, ka njoftuar tërheqjen e tij nga futbolli profesionist, duke i dhënë fund një karriere që zgjati më shumë se dy dekada, transmeton Anadolu.
Sipas BBC-së, Milner tërhiqet si lojtari me më së shumti paraqitje në historinë e Premierligë, me 658 ndeshje të zhvilluara në këtë kompeticion.
Mesfushori i gjithanshëm debutoi në Premierligën Angleze me Leeds United në vitin 2002, përpara se të luante për Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool dhe Brighton & Hove Albion.
Gjatë karrierës së tij, Milner fitoi shumë trofe të rëndësishëm, përfshirë tre tituj të Premieligës, Ligën e Kampionëve të UEFA-s, Kupën FA, Kupën e Ligës, Superkupën e UEFA-s dhe Kupën e Botës për Klube të FIFA-s.
I njohur për profesionalizmin, qëndrueshmërinë dhe karrierën e gjatë në futboll, Milner zhvilloi 61 ndeshje me kombëtaren e Anglisë dhe vazhdoi të luante në Premierligë edhe në fund të të tridhjetave të tij.
Tërheqja e tij shënon fundin e një prej karrierave më të gjata dhe më të suksesshme në historinë e futbollit anglez.