Gjyqtari somalez i “zhgënjyer” pasi iu refuzua hyrja në SHBA para Kupës së Botës FIFA

Efe Özkan
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Gjyqtari somalez, Omar Abdulkadir Artan, ka deklaruar se autoritetet amerikane ia refuzuan hyrjen në SHBA përpara Kupës së Botës FIFA 2026, pavarësisht se posedonte dokumente të vlefshme udhëtimi dhe vizë, duke e penguar të realizonte atë që ai e quajti ëndrra më e madhe e jetës së tij, transmeton Anadolu.
Duke folur për The New York Times, Artan tha se iu nënshtrua një interviste 11-orëshe me autoritetet e emigracionit pas mbërritjes në Aeroportin Ndërkombëtar të Majamit, përpara se t’i refuzohej hyrja.
“I kisha dokumentet e duhura dhe gjithçka tjetër. Kisha vizën e duhur”, tha Artan, duke shtuar se më pas u dërgua në një qeli ndalimi, ku kaloi disa orë përpara se të hipte në një fluturim kthimi drejt Stambollit.
“Jam shumë, shumë i zhgënjyer. Unë jam thjesht një gjyqtar që po përpiqet të jetojë ëndrrën e tij, ëndrrën më të madhe të jetës sime, për të ardhur në Kupën e Botës”, tha ai.
Artan tha se zyrtarët nuk dhanë asnjë shpjegim për vendimin dhe sugjeroi se ai mund të lidhej me shtetësinë e tij.
“Mendoj se ata kanë problem me vendin tim”, tha ai.
Artan pritej të bëhej gjyqtari i parë somalez që do të drejtonte ndeshje në një Kupë Bote të FIFA-s.