Futbollistit iranian i skadon viza amerikane pas paraqitjes së parë në Kupën e Botës

Şahin Demir
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
STAMBOLL (AA) - Futbollistit iranian Mehdi Torabi i ka skaduar viza amerikane pas ndeshjes hapëse të ekipit kombëtar në Kupën e Botës, duke e lënë mesfushorin në pritje të një lejeje të re për t'iu bashkuar sërish skuadrës në SHBA, njoftoi organi i futbollit të Iranit, transmeton Anadolu.
Sipas Federatës së Futbollit të Iranit, vizat e lëshuara për anëtarët e ekipit kombëtar të Iranit në përgjithësi ishin të vlefshme për hyrje të shumëfishta, por viza e Torabit ishte lëshuar vetëm për një hyrje.
Federata tha se Torabi udhëtoi me ekipin në Los Angeles për ndeshjen hapëse të Iranit kundër Zelandës së Re. Megjithatë, pasi u largua nga SHBA-ja pas ndeshjes, viza e tij skadoi.
Autoritetet iraniane të futbollit kanë nisur procedurat për të siguruar vizë të re për lojtarin në mënyrë që ai t'i bashkohet sërish ekipit kombëtar për ndeshjet e ardhshme të Kupës së Botës.
Nuk u dha menjëherë asnjë afat kohor për lëshimin e vizës së re.
Ndeshja hapëse e Iranit kundër Zelandës së Re përfundoi baras 2-2.