Futbollistit ganez Partey i mohohet viza kanadeze për shkak të akuzave për sulm seksual

Efe Özkan
13 qershor 2026•Përditësim: 13 qershor 2026
Mesfushorit ganez Thomas Partey raportohet se i është refuzuar hyrja në Kanada, duke e lënë jashtë ndeshjes hapëse të Ganës në Kupën e Botës FIFA 2026 më 17 qershor, transmeton Anadolu.
Sipas The Athletic, ish-mesfushori i Arsenalit, i cili tani luan për Villarrealin, ishte akuzuar nga Policia Metropolitane e Londrës në korrik 2025 për pesë raste përdhunimi dhe një rast sulmi seksual. Ai mohoi akuzat në shtator 2025.
Më vonë, Partey u akuzua edhe për dy raste të tjera përdhunimi në shkurt të këtij viti dhe gjithashtu mohoi fajësinë në prill.
Skuadra e Ganës mbërriti në Washington më 4 qershor për të filluar përgatitjet për Kupën e Botës, me Parteyn që ishte pjesë e kampit të ekipit.
Pas ndeshjes me Panamanë më 17 qershor, Gana do të luajë kundër Anglisë në Boston më 23 qershor dhe kundër Kroacisë në Philadelphia më 27 qershor.
Ndërsa aplikimi i tij për vizë në SHBA është miratuar, Kanadaja i ka refuzuar kërkesën për hyrje në vend.
Sipas qeverisë kanadeze, “nëse keni kryer ose jeni dënuar për një krim, mund të mos ju lejohet hyrja në Kanada”. Partey është akuzuar, por nuk është dënuar dhe po pret gjykimin.
Agjencia për Imigracionin, Refugjatët dhe Shtetësinë e Kanadasë (IRCC) tha për The Athletic para Kupës së Botës: “Pa një formular pëlqimi të nënshkruar, nuk është e mundur që IRCC-ja të japë detaje për ndonjë situatë individuale”.