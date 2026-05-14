Futbollisti shqiptar Ernest Muçi në formë fantastike, protagonisti i Trabzonsporit këtë sezon

Selçuk Kılıç
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Futbollisti shqiptar Ernest Muçi, i cili shënoi golin e fitores për Trabzonsporin që u kualifikua në finale duke mposhtur Gençlerbirligin 2-1 në Kupën e Turqisë Ziraat, vazhdon të kontribuojë për ekipin e tij duke u bërë protagonisti këtë sezon, raporton Anadolu.
Futbollisti shqiptar, i huazuar nga Besiktasi për 1 milion euro pas fillimit të sezonit, realizoi 11 gola në 25 ndeshje të Superligës me fanellën e skuadrës "kuq e blu" ndërsa në Kupën e Turqisë Ziraat shënoi 4 gola në 7 ndeshje.
Muçi realizoi 15 gola në 33 ndeshje të zhvilluara në kampionat, kupë dhe Superkupë. Lojtari, i cili ka tejkaluar dukshëm periudhën e tij te Besiktasi, po kalon periudhën më të ndritur të karrierës së tij.
- U rikthye në formë pas lëndimit
Muçi filloi sërish të kontribuojë për ekipin e tij pas periudhës së heshtjes për shkak të lëndimit.
Futbollisti shqiptar, pasi përfundoi trajtimin dhe rifitoi formën, javën e kaluar ishte autori i golave të fitores në ndeshjen e kampionatit të fituar 2-1 kundër Besiktasit dhe në ndeshjen e Kupës së Turqisë Ziraat kundër Gençlerbirligit.
- Golashënuesi më i mirë i skuadrës në kupë
Muçi është golashënuesi më i mirë i Trabzonsporit në Kupën e Turqisë Ziraat.
Lojtari shqiptar, me 4 gola, është emri që ka dhënë kontributin më të madh në aspektin e golave për ekipin në kupë ndërsa Danylo Sikan, i transferuar në afatin kalimtar të mesëm te skuadra belge Anderlecht, e ndjek atë me 3 gola.
Muçi shënoi 2 gola në ndeshjen kundër Istanbulsporit dhe 1 gol në ndeshjen kundër Fethiyesporit në Grupin A të Kupës së Turqisë Ziraat, ku Trabzonspori doli fitues.
Lojtari shqiptar kontribuoi në rezultat edhe në ndeshjen e fundit kundër Gençlerbirligit, duke e çuar në 4 numrin e golave të tij në kupë dhe duke e çuar ekipin në finale. Muçi gjithashtu kishte realizuar penaltinë e fundit në ndeshjen kundër Samsunsporit, duke i siguruar skuadrës kualifikimin.
- Futbollisti që ka shënuar më shumë pas Onuachut
Ernest Muçi, me 15 gola, u bë një nga dy lojtarët që kanë tundur më shumë rrjetën kundërshtare te Trabzonspori pas sulmuesit Paul Onuachu.
Onuachu është golashënuesi më i mirë i skuadrës me 24 gola në gjithsej 34 ndeshje, përkatësisht 22 gola në 29 ndeshje të Superligës dhe 2 gola në 5 ndeshje të Kupës së Turqisë Ziraat ndërsa Muçi ndau vendin e dytë me Augusto, i cili realizoi 15 gola në 38 ndeshje zyrtare.
- Trabzonspori fitoi 19 pikë në ndeshjet ku Muçi shënoi në kampionat
Trabzonspori fitoi 19 pikë me 6 fitore, një barazim dhe dy humbje në ndeshjet e Superligës ku Ernest Muçi shënoi gol.
Muçi realizoi nga dy gola në ndeshjet kundër RAMS Basaksehirit dhe Goztepes, nga të cilat Trabzonspori doli fitues ndërsa shënoi nga një herë kundër TUMOSAN Konyasporit, Kocaelisporit, Samsunsporit dhe Besiktasit (në transfertë).
Futbollisti shqiptar gjithashtu shënoi nga një gol në ndeshjet kundër Besiktasit që përfundoi barazim në shtëpi si dhe në humbjet kundër Gençlerbirligit dhe Fenerbahçes.