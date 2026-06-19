Futbollisti maroken Achraf Hakimi do të dalë në gjyq për akuzat për përdhunim

Şeyma Erkul Dayanç
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Kapiteni i kombëtares së Marokut, Achraf Hakimi, do të dalë në gjyq për akuzat e përdhunimit të pretenduar, konfirmoi Gjykata e Apelit e Versajës, sipas Ouest-France, transmeton Anadolu.
Hakimi, i cili është lojtar i klubit francez Paris Saint-Germain (PSG), do të paraqitet para gjykatës penale në Hauts-de-Seine për akuzat se ka përdhunuar një grua në shkurt të vitit 2023.
Hakimi, i cili aktualisht po garon në Kupën e Botës në Amerikën e Veriut, i ka mohuar vazhdimisht akuzat, duke i cilësuar ato si të rreme.
"Më në fund, do të mund të flas", shkroi Hakimi në platformën sociale të kompanisë amerikane X pas vendimit të gjykatës, duke shtuar se ishte "në pritje të gjyqit".
Asnjë datë nuk është caktuar ende për procedurat gjyqësore.