Francë, 127 të arrestuar gjatë festimeve të PSG-së pas kualifikimit në finalen e Ligës së Kampionëve

İlayda Çakırtekin
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
STAMBOLL (AA) - Ministri i Brendshëm francez, Laurent Nunez, njoftoi të enjten se 127 persona u arrestuan gjatë festimeve pasi Paris Saint-Germain u kualifikua në finalen e Ligës së Kampionëve duke mposhtur Bayern Munich, transmeton Anadolu.
Nunez i tha transmetuesit CNews se 127 persona u arrestuan, përfshirë 107 në Paris.
Ai vuri në dukje se gjithsej 34 persona u plagosën, përfshirë 23 oficerë policie që pësuan lëndime të lehta.
Një person mbetet gjithashtu në gjendje të rëndë pas një aksidenti me fishekzjarrë, shtoi ministri francez.
Festimet u zhvilluan në disa lagje të Parisit, ndërsa u raportuan disa shqetësime, duke përfshirë fishekzjarrë dhe flakë, pa incidente të mëdha.