Formula 1 rikthehet në Turqi pas 6 vitesh me Çmimin e Madh të vitit 2027

Mutlu Demirtaştan
24 Prill 2026•Përditësim: 24 Prill 2026
Formula 1 do të rikthehet në Turqi pas një mungese gjashtëvjeçare, me përfshirjen e Çmimit të Madh të Turqisë në kalendarin e vitit 2027 të serisë më prestigjioze të motorsportit në botë, raporton Anadolu.
Istanbul Park do të presë një garë të Formula 1 për herë të 10-të vitin e ardhshëm, pas periudhave të mëparshme midis viteve 2005-2011 dhe 2020-2021.
Rikthimi do t'i japë fund një pritjeje të gjatë për tifozët, pasi pista 5,3 kilometra në Stamboll përgatitet sërish të mirëpresë zhurmën e motorëve të Formula 1.
I përfshirë për herë të parë në kalendar në vitin 2005, Çmimi i Madh i Turqisë u zhvillua në mënyrë të pandërprerë deri në vitin 2011.
Më vonë u rikthye gjatë pandemisë COVID-19, me garën e vitit 2020 pa spektatorë dhe edicionin e vitit 2021 të zhvilluar me gjysmë kapaciteti.
Gjithsej 12 pilotë arritën podiumin në nëntë garat e zhvilluara në Istanbul Park, përfshirë Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Max Verstappen dhe Sergio Perez.
- Garat e mëparshme të Formula 1 në Istanbul Park
Valtteri Bottas fitoi garën më të fundit në vitin 2021 për Mercedes, ndërsa Lewis Hamilton siguroi fitoren në vitin 2020, garë në të cilën fitoi edhe kampionatin botëror.
Braziliani Felipe Massa mbetet piloti më i suksesshëm në historinë e Çmimit të Madh të Turqisë pas nëntë garave, duke fituar tri gara radhazi për Ferrari në vitet 2006, 2007 dhe 2008.
Hamilton ka dy fitore në Turqi, ndërsa Kimi Raikkonen, Jenson Button, Sebastian Vettel dhe Bottas kanë secili nga një fitore.
Fitorja e Hamilton në vitin 2020 në Stamboll shënoi titullin e tij të shtatë në karrierë, duke u barazuar me Michael.
Schumacher ka më shumë tituj në historinë e Formula 1. Ai gjithashtu fitoi garën e vitit 2010 në Stamboll me McLaren.
Gara e parë e Formula 1 në Stamboll u fitua nga finlandezi Kimi Raikkonen, i cili kaloi vijën e finishit në 1 orë, 24 minuta, 34.454 sekonda duke drejtuar për McLaren-Mercedes në vitin 2005.
Massa arriti fitoren e parë në karrierë në Istanbul Park në vitin 2006 me kohën 1:28:51.082, përpara se ta përsëriste suksesin në vitin 2007 (1:26:42.161) dhe 2008 (1:26:49.451).
Pilotët britanikë kanë arritur tre fitore në këtë pistë. Button fitoi në vitin 2009 për Brawn GP me kohën 1:26:24.848, ndërsa Hamilton triumfoi në vitin 2010 (1:28:47.620) për McLaren-Mercedes dhe sërish në vitin 2020 (1:42:19.313) për Mercedes.
Gjermani Sebastian Vettel gjithashtu siguroi fitoren në Stamboll në vitin 2011 me Red Bull-Renault, duke përfunduar në 1:30:17.558 gjatë një sezoni që më pas e fitoi si kampion.
- Kampionë të njohur që ende nuk kanë fituar
Megjithatë, dy herë kampioni i botës Fernando Alonso nga vitet 2005-2006 dhe shtatë herë kampioni Michael Schumacher nuk kanë fituar kurrë në Istanbul Park.
Alonso përfundoi i dyti në dy garat e para të zhvilluara në Stamboll, më pas u rendit i treti në vitet 2007 dhe 2011, i gjashti në 2008, i dhjeti në 2009 dhe i teti në 2010.
Schumacher nuk arriti të përfundojë garën në vitin 2005, u rendit i treti në vitin 2006, më pas u rikthye pas një pauze trevjeçare për të përfunduar i katërti në 2010 dhe i dymbëdhjeti në 2011.
Katër herë kampioni i botës Max Verstappen gjithashtu nuk ka fituar ende në Stamboll, duke u renditur i gjashti në vitin 2020 dhe i dyti në vitin 2021 për Red Bull.
Piloti kolumbian Montoya mban rekordin për xhiron më të shpejtë në pistën e Istanbul Park, me kohën 1:24.770 në xhiron e 39-të të garës së vitit 2005 duke drejtuar për McLaren-Mercedes.