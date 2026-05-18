Fillon edicioni i 83-të i Turit Çiklistik të Shqipërisë

Fatjon Cuka
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Me etapën e parë ka filluar sot edicioni i 83-të i Turit Çiklistik të Shqipërisë, raporton Anadolu.
Në ceremoninë e nisjes në Sheshin "Skënderbeu" në Tiranë ishin të pranishëm edhe përfaqësues të institucioneve, Federatës Shqiptare të Çiklizmit dhe Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar.
Në lidhje me këtë event ka reaguar edhe ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit i Shqipërisë, Blendi Gonxhja, i cili në rrjetet sociale ka shkruar se me 20 skuadra nga Ballkani dhe Evropa, Shqipëria kthehet për 5 ditë në skenën e madhe të çiklizmit ndërkombëtar.
"Etapa e parë nis në Tiranë, kryeqytetin plot energji, histori dhe mikpritje, ku pedalimi mes monumenteve historike dhe ritmit modern të qytetit do të sjellë një spektakël unik sportiv dhe turistik", ka theksuar Gonxhja.
Ky edicion do të zhvillohet në pesë etapa nga datat 18-22 maj, në disa qytete të Shqipërisë dhe do të marrin pjesë skuadra çiklistike nga Shqipëria, vendet e tjera të Ballkanit dhe më gjerë.
Edicioni i 83-të Çiklistik i Shqipërisë do të organizohet në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Çiklizmit, Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit të Shqipërisë, Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar dhe institucione të tjera.