FIFA mbron planin e investimeve: Askush nuk po e shet futbollin, konsultimet do të vazhdojnë

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31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
FIFA mbrojti projektin e propozuar FIFA Forward Enterprise (FFE), mes kundërshtimeve në rritje nga organet kontinentale të futbollit, duke këmbëngulur se "askush nuk po e shet futbollin" dhe se do të vazhdojë konsultimet për të sjellë investime në Kupën e Botës dhe turne të tjera, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, organi drejtues i futbollit tha se respekton shqetësimet e shprehura publikisht lidhur me propozimin dhe mbetet i përkushtuar ndaj një "konsultimi të hapur dhe demokratik".
"Procesi ynë i planifikuar i konsultimit u pengua nga raportime të pasakta mediatike. Ne do ta vazhdojmë këtë proces konsultimi për të siguruar që secila federatë anëtare të ketë mundësinë të shprehë votën e saj bazuar në fakte", tha FIFA.
Organizata theksoi se FFE synon të rrisë fondet për zhvillim dhe jo të privatizojë sportin. "Askush nuk po e shet futbollin. Kjo nuk është diçka që FIFA do ta merrte ndonjëherë në konsideratë", thuhet në deklaratë.
FIFA tha se secila nga 211 federatat e saj anëtare do të marrë 20 milionë dollarë në kuadër të fondeve të zhvillimit FIFA Forward për periudhën 2027-2030, pavarësisht nëse e mbështet apo jo propozimin. Ajo propozoi gjithashtu një program vullnetar një herë të vetme "Fast Forward Programme", që ofron edhe 20 milionë dollarë shtesë për secilën federatë, të financuara përmes investimeve të jashtme.
Organi drejtues theksoi se investitorët e jashtëm nuk do të kenë asnjë kontroll mbi FIFA-n apo garat e saj dhe se FFE do të krijohet vetëm nëse miratohet nga shumica e federatave anëtare.
"Gjithkush ka të drejtë të shprehë kundërshtimin e tij dhe të kërkojë sqarime të mëtejshme, por asnjë entitet i vetëm nuk mund të pretendojë se përfaqëson të gjitha 211 federatat anëtare në mbarë botën", tha FIFA.
Deklarata erdhi një ditë pasi 55 federatat anëtare të UEFA-s mbështetën njëzëri bojkotimin e garave të FIFA-s, nëse organi drejtues vazhdon me planet për të shitur interesa pronësie në Kupën e Botës dhe turne të tjera investitorëve privatë.
Pas një mbledhjeje emergjente, UEFA paralajmëroi se asnjë federatë anëtare nuk do të marrë pjesë në garat e FIFA-s nëse propozimi nuk tërhiqet, duke deklaruar: "Kupa e Botës nuk është në shitje."
Kundërshtimi u zgjerua më vonë të enjten, kur edhe Konfederata e Futbollit të Amerikës së Veriut, Qendrore dhe Karaibeve (CONCACAF) dhe 41 federatat e saj anëtare e hodhën poshtë propozimin, duke shprehur shqetësime lidhur me qeverisjen, transparencën dhe mungesën e procedurave të rregullta, përfshirë afatin që e cilësuan "artificialisht të shkurtër" dhe mungesën e shqyrtimit nga organet drejtuese të FIFA-s.
FIFA tha se propozimi mbetet i hapur për ndryshim, miratim ose refuzim, ndërkohë që konsultimet me federatat anëtare në mbarë botën vazhdojnë.