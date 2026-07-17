Fenerbahçe prezanton Muriqin, Greenwood dhe Ake në ceremoninë e nënshkrimit

Can Öcal
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Klubi turk i futbollit Fenerbahçe zhvilloi ceremoninë e nënshkrimit për transferimet e reja Vedat Muriqi, Mason Greenwood dhe Nathan Ake, raporton Anadolu.
Në ceremoninë e mbajtur në stadiumin Chobani në Stamboll morën pjesë Greenwood, Ake, Muriqi, anëtari i bordit drejtues të klubit, Cihan Kamer, si dhe drejtori i futbollit Oguz Çetin.
Cihan Kamer tha se transferimet e reja janë realizuar pas një procesi të vështirë dhe se klubi ka punuar shumë për të sjellë lojtarë të rëndësishëm. Ai theksoi se synimi i Fenerbahçes është titulli kampion.
Oguz Çetin tha se dëshira e lojtarëve për të qenë pjesë e Fenerbahçes ishte shumë e rëndësishme dhe se klubi ka afruar tre futbollistë me vlera që do t'u përgjigjen pritshmërive të tifozëve.
- Muriqi: "Do të tregoj se jam i denjë për këtë fanellë"
Vedat Muriqi tha se proceset e transferimeve nuk janë të lehta, por se si futbollistë ata u përpoqën të bëjnë më të mirën duke e ditur madhështinë e Fenerbahçes.
"Falënderoj anëtarët e bordit drejtues që më dhanë përsëri këtë mundësi. Do të tregoj se jam i denjë për këtë fanellë. Jam shumë i nderuar dhe krenar që do ta vesh përsëri këtë fanellë të nderuar", u shpreh Muriqi.
Duke folur për rikthimin e tij te Fenerbahçe, sulmuesi kosovar tha se tani ka më shumë përvojë krahasuar me periudhën e parë kur iu bashkua klubit.
"Kur erdha për herë të parë te Fenerbahçe isha 25-vjeç. Ishte hera e parë që bëhesha pjesë e një klubi të madh. Tani ndryshimi i vetëm është se jam shumë më me përvojë. Dëshira dhe ambicia ime vazhdojnë", tha ai.
Muriqi foli edhe për sezonin e kaluar te Mallorca, ku përfundoi i dyti në garën për golashënuesin më të mirë në La Liga.
"Sezoni i kaluar ishte i mirë për mua. Të jesh i dyti në garën e golashënuesve në një ligë ku luajnë yje si Mbappe, Lewandowski dhe Yamal është një nder. Nuk kam vendosur një objektiv për gola. Objektivi kryesor është titulli kampion. Do të doja edhe të mos shënoja asnjë gol, nëse Fenerbahçe bëhet kampion", tha Muriqi.
Nathan Ake tha se është shumë i lumtur për transferimin dhe se Fenerbahçe ka një ekip të fortë. Ai theksoi se do të bëjnë maksimumin për të luftuar për titullin.
Mason Greenwood tha se është i lumtur që është pjesë e Fenerbahçes dhe se dëshiron të kontribuojë për ekipin. Ai u shpreh se mezi pret të nisë punën me skuadrën dhe të luftojë për objektivat e klubit.