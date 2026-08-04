Federata turke emëron ish-gjyqtarin e Kupës së Botës, Anthony Taylor, për të drejtuar arbitrimin elitar

Efe Özkan
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Gjyqtari anglez Anthony Taylor u emërua drejtor i gjykimit elitar në Federatën Turke të Futbollit (TFF), pas tërheqjes së tij nga arbitrimi pas një karriere të shquar 20-vjeçare, transmeton Anadolu.
Emërimi i Taylor u konfirmua nga firma ligjore Trinity Chambers, me avokatin Fraser Williamson që veproi në emër të tij gjatë procesit të rekrutimit.
Sipas Trinity Chambers, Taylor do të drejtojë zhvillimin strategjik dhe teknik të gjykimit elitar brenda TFF-së, duke mbështetur përpjekjet e saj për të forcuar programin e gjykimit në vend në përputhje me standardet e UEFA-s dhe FIFA-s.
"Jam i kënaqur që marr përsipër këtë rol të ri", tha Taylor pas emërimit të tij.
Williamson tha se arritjet e Taylor në futboll "flasin vetë" dhe e përshkroi këtë detyrë si një mundësi për të kontribuar në zhvillimin e vazhdueshëm të gjykimit elitar në Turqi.
"I uroj atij çdo sukses në atë që jam i sigurt se do të jetë një kapitull shpërblyes dhe i suksesshëm", shtoi ai.
47-vjeçari njoftoi muajin e kaluar se po largohej nga arbitrimi, pasi kishte drejtuar 668 ndeshje profesionale vendase, si dhe kishte qenë gjyqtar në Euro 2020 të UEFA-s dhe në Kupat e Botës FIFA 2022 dhe 2026.