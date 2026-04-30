Federata Palestineze e Futbollit apelon kundër vendimit të FIFA-s për të mos sanksionuar Izraelin

Mohammad Sıo
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Federata e Futbollit të Palestinës (PFA) ka apeluar në Gjykatën e Arbitrazhit për Sport (CAS) kundër një vendimi të organit drejtues FIFA për të mos sanksionuar Izraelin për klubet me bazë në vendbanimet e paligjshme në Bregun Perëndimor të pushtuar, tha një zyrtar i lartë, transmeton Anadolu.
"Meqenëse kemi shteruar çdo rrugë ligjore të mundshme në FIFA, ne do të vazhdojmë sipas rregullave, sipas procedurave dhe do ta apelojmë atë vendim sepse mendojmë se është shumë i padrejtë dhe nuk i shërben drejtësisë", tha zëvendëspresidentja e PFA-së, Susan Shalabi të mërkurën pas kongresit të Konfederatës Aziatike të Futbollit në Vancouver të Kanadasë.
Ajo shtoi se këshilli i FIFA-s në mënyrë efektive kishte refuzuar të vepronte për këtë çështje pas viteve të shqyrtimit. "Këshilli vendosi pas 15 vitesh shqyrtimi për këtë çështje që të mos vendosë", u ankua ajo.
Shalabi tha se federata tani do ta ndjekë çështjen në CAS përmes procesit të plotë ligjor. "I vetmi veprim që kemi është të shkojmë në CAS dhe të apelojmë. Do të kalojmë nëpër të gjithë procesin derisa të arrijmë drejtësi", shtoi ajo.
Komuniteti ndërkombëtar dhe OKB-ja e konsiderojnë Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor, territor palestinez të pushtuar dhe i shohin vendbanimet izraelite atje si të paligjshme sipas të drejtës ndërkombëtare.
Në mars, Komiteti Disiplinor i FIFA-s e gjeti Federatën e Futbollit të Izraelit (IFA) fajtore për shkelje të shumta "të rënda dhe sistematike" të diskriminimit, por nuk vendosi sanksione të mëdha.
Komiteti tha se FIFA nuk arriti të veprojë kundër racizmit, toleroi mesazhe të politizuara dhe militariste dhe lejoi përjashtimin e palestinezëve nga infrastruktura e futbollit në vendbanimet në Bregun Perëndimor të pushtuar. Ai e përshkroi këtë sjellje si "bashkëfajësi institucionale" në një sistem segregimi.
Komiteti gjithashtu refuzoi të ndjekë një kërkesë të Federatës Palestineze të Futbollit për të ndaluar klubet izraelite me bazë në territore të pushtuara nga garat ndërkombëtare, duke thënë se çështja bie jashtë juridiksionit të tij.