Eric Cantona mbështet fushatën për liderin e burgosur palestinez Marwan Barghouti

Yunus Kaymaz
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Ish-futbollisti dhe aktori francez Eric Cantona mbështeti një fushatë me fanella futbolli në mbështetje të liderit palestinez të burgosur Marwan Barghouti, transmeton Anadolu.
Cantona publikoi në Instagram një fotografi ku shfaqej i veshur me një fanellë të frymëzuar nga fanella e kombëtares palestineze të vitit 2002, me sloganin “Free Marwan”.
Deklarata shoqëruese thoshte se Izraeli e burgosi Barghoutin në vitin 2002 ndërsa ai shërbente si deputet, duke shtuar se ai u dënua nga një gjykatë që nuk e njihte, pas asaj që ekspertët ndërkombëtarë ligjorë e përshkruan si gjykim të mangët dhe të paligjshëm.
“Ashtu si Nelson Mandela, lufta e tij për liri është bërë simbol i luftës së një kombi të tërë”, thuhej në deklaratë, duke e përshkruar Barghoutin si “një tifoz të apasionuar të futbollit që beson në fuqinë e sportit për të bashkuar njerëzit”.
Postimi shtonte se Barghouti do të humbasë mundësinë për të parë një tjetër Kupë Bote të FIFA-s me fëmijët e tij këtë vit, duke shënuar turneun e shtatë që nga burgosja e tij.
“Në nder të tij, kemi dizajnuar një fanellë të re futbolli ‘Free Marwan’, të frymëzuar nga fanella e kombëtares palestineze të vitit 2002, po ai vit kur ai u mor rob”, thuhet në deklaratë.
“Më shumë sesa një fanellë, ajo është një kujtesë e asaj që futbolli përfaqëson vërtet: unitetin, drejtësinë, lirinë, integritetin, qëndrueshmërinë dhe refuzimin për t’u dorëzuar”, ka thënë Cantona.