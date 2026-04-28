Çiklistët në "Turin e Turqisë" shërbejnë si model në rritjen e ndërgjegjësimit rreth diabetit

Emre Aşıkçı, Salih Ulaş Şahan
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Çiklistët e ekipit Novo Nordisk në "Turin e Turqisë" (Tour of Türkiye) shërbejnë si model i rëndësishëm, pasi ndihmojnë në mënyrë aktive në rritjen e ndërgjegjësimit rreth diabetit përmes pjesëmarrjes së tyre në garë.
Filippo Ridolfo, i cili garon në Turin e 61-të Presidencial të Çiklizmit në Turqi, për Anadolu tha se ai gjithmonë përpiqet t'i ndihmojë fëmijët t'i kushtojnë vëmendje diabetit të tipit 1 dhe të bëjnë më të mirën e tyre.
"Ndonjëherë kemi fëmijë që vijnë në autobusin tonë gjatë garave. Ata duan të na shohin, të bëjnë pyetje dhe të mësojnë më shumë. Dhe kjo është pjesa e punës ku e kupton vërtet se ke një ndikim te këta të rinj", thekson ai.
Ridolfo tha se ishte "shumë i ri" kur u diagnostikua. "Isha 12 vjeç në atë moshë, nuk ka shumë që mund të bësh, kështu që thjesht duhet të jesh përgjegjës, të menaxhosh diabetin tënd sa më mirë të jetë e mundur dhe të vazhdosh", tha ai.
Më tej 24-vjeçari shpjegon se pasi u diagnostikua me diabet, ai e përshtati stërvitjen në përputhje me rrethanat, por nuk e pa të vështirë. "Nuk më është dashur të ndryshoj shumë. Thjesht duhej ta kuptoja më mirë veten dhe si reagon trupi im. Isha me fat që pata atë kohë për t'u përshtatur", tha Ridolfo.
- Peron ishte 16-vjeç dhe as nuk e dinte se çfarë ishte diabeti
Çiklisti tjetër i ekipit Novo Nordisk, Andrea Peron tha se ishte 16-vjeç kur u diagnostikua, dhe në fillim, ai as nuk e dinte se çfarë ishte diabeti apo çfarë mund të bënte.
Duke folur për Anadolu, ai kujton bisedën emocionale që pati me mjekun e tij. "Një nga pyetjet e mia të para për mjekun tim ishte nëse mund të ngisja ende biçikletën time, dhe ai tha po, edhe pse kjo mund të më ndihmonte me menaxhimin e diabetit tim", tha Peron.
Kur u pyet se çfarë ndryshimesh bëri në stërvitjen e tij pas diagnozës, ai tha se iu përshtat rutinës së tij të re në përputhje me rrethanat. "Nuk është aq e lehtë, por kjo është gjëja e rëndësishme: të monitorosh glukozën tënde dhe të përpiqesh ta mbash atë në objektiv, por për fat të mirë ka shumë teknologji tani dhe është shumë më e lehtë se disa vite më parë", pohoi ai.
Peron përmendi projektet e përgjegjësisë sociale dhe shtoi se ekipi Novo Nordisk shpesh organizon aktivitete me ta, duke thënë: "Është gjithmonë mirë të kesh atë motivim shtesë". "Do të doja të kisha përjetuar diçka të ngjashme, kështu që më pëlqen shumë t'i shoh dhe t'i inkurajoj se gjithçka është e mundur", shtoi ai.
Vrapuesi 37-vjeçar tha se është frymëzuese të shohësh të rinj që janë si ai, duke vënë në dukje se kur ishte i ri, nuk dinte asgjë.