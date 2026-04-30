Casper van Uden fiton fazën 5 të Turit të 61-të Presidencial me Çiklizëm në Turqi

Emre Aşıkçı, Salih Ulaş Şahan
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Casper van Uden i Ekipit Picnic PostNL arriti fitoren në fazën 5 të Turit të 61-të Presidencial të Çiklizmit në Turqi të enjten, raporton Anadolu.
Çiklisti 24-vjeçar holandez përfundoi garën Patara-Kemer 180.7 kilometrash në 4 orë, 6 minuta dhe 9 sekonda.
Marcin Budzinski nga MBH Bank Ballan CSB përfundoi i dyti, ndërsa Nikita Tsvetkov i ekipit Bardiani CSF 7 Saber doli i treti në fazën më të gjatë të turit.
Çiklistët që garojnë në Turin e Turqisë veshin katër fanella me ngjyra të ndryshme për të pasqyruar renditjen e tyre në klasifikimin e përgjithshëm dhe kategoritë e bazuara në faza.
Fanella ngjyrë bruz vishet nga udhëheqësi i klasifikimit të përgjithshëm, e gjelbra nga vrapuesi më i mirë, e bardha nga udhëheqësi i klasifikimit të Bukurive të Turqisë dhe e kuqja nga alpinisti më i mirë, i njohur edhe si "Mbreti i Maleve".
Ivan Ramiro Sosa nga Kolumbia, fituesi i fazës Queen, mbeti në krye të klasifikimit të përgjithshëm (GC) me një kohë prej 17 orësh, 38 minutash dhe 43 sekondash me tre faza për t'u zhvilluar.
Me rezultatin e sotëm, Sosa mbajti si fanellën bruz ashtu edhe atë të kuqe.
Fanella e gjelbër mbeti te çiklisti belg Tom Crabbe i Ekipit Flanders-Baloise, dhe fanella e bardhë mbeti te çiklisti turk i Ekipit të Çiklizmit Konya BBSK, Mustafa Tarakci.
Gara 8-ditore do të vazhdojë të premten me fazën Antalya-Feslikan prej 127.9 kilometrash.
- Turneu i Turqisë
Turneu i Turqisë kategorizohet si një ngjarje ProSeries në kalendarin e turneut evropian të Unionit Ndërkombëtar të Çiklizmit (UCI) dhe është gara e vetme në Turqi në atë nivel.
Itinerari përfshin qytete bregdetare mesdhetare dhe të Egjeut si Izmir, Aydin, Mugla dhe Antalya.
Duke filluar në Çesme të Izmirit dhe duke përfunduar në kryeqytetin Ankara, gara përfshin 161 çiklistë nga 27 vende që garojnë në një distancë totale prej 1.133 kilometrash (704 milje).