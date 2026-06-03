Merve Berker
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Brazili do të përballet me Marokun, Haitin dhe Skocinë në Grupin C të Kupës së Botës FIFA 2026, sipas orarit zyrtar të turneut, transmeton Anadolu.
Grupi do të fillojë më 14 qershor, me pesë herë kampionët Brazili që do të përballen me Marokun në New York/New Jersey në orën 1 të mëngjesit me kohën lokale. Haiti do të përballet me Skocinë më vonë të njëjtën ditë në Boston në orën 4 të mëngjesit me orën lokale.
Më 20 qershor, Skocia do të takohet me Marokun në Boston në orën 1 të mëngjesit me orën lokale ndërsa Brazili do të luajë me Haitin në stadiumin "Lincoln Financial Field" në orën 3:30 të mëngjesit me orën lokale.
Ndeshjet e fundit të Grupit C do të luhen më 25 qershor, ku Maroku do të përballet me Haitin në Atlanta dhe Skocia përballet me Brazilin në Miami. Të dyja ndeshjet janë planifikuar për në orën 1 të mëngjesit me orën lokale.
Brazili do të bëjë paraqitjen e tij të 23-të në Kupën e Botës dhe mbetet i vetmi vend që ka marrë pjesë në çdo edicion të turneut. Skuadra e Amerikës së Jugut ka fituar pesë tituj rekord të Kupës së Botës.
Maroku do të paraqitet në Kupën e Botës për herë të shtatë, pasi u bë vendi i parë afrikan që arrin në gjysmëfinale në turneun e vitit 2022, ku përfundoi i katërti.
Haiti do të garojë në Kupën e Botës vetëm për herë të dytë dhe paraqitjen e tij të parë në 52 vjet. Vendi i Karaibeve u eliminua në fazën e grupeve gjatë pjesëmarrjes së tij të vetme të mëparshme në 1974.
Skocia do të bëjë paraqitjen e saj të nëntë në Kupën e Botës. Kombëtarja nuk ka kaluar asnjëherë përtej fazës së grupeve.
Kupa e Botës FIFA 2026 do të organizohet bashkërisht nga SHBA-ja, Kanadaja dhe Meksika.