Botërori 2026: Çmimet e larta të biletave shkaktojnë reagime, kostot deri në 10 herë më të larta se në Katar

Fatih Erel
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Me Kupën e Botës FIFA 2026 që do të nisë në SHBA, Kanada dhe Meksikë, një rritje e madhe e çmimeve të biletave krahasuar me vitin 2022 ka shkaktuar kritika të forta, duke rënduar buxhetin e tifozëve dhe duke rrezikuar që shumë prej tyre të mbeten jashtë stadiumeve, raporton Anadolu.
Turneu do të nisë me ndeshjen hapëse të enjten midis Meksikës dhe Afrikës së Jugut në Stadiumin e Meksiko Sitit dhe do të përfundojë më 19 korrik në stadiumin e Nju Xhersit.
Gjithsej do të luhen 104 ndeshje në 16 stadiume në katër zona të ndryshme kohore. SHBA-ja do të presë 78 ndeshje.
– Biletat e ndeshjes hapëse shumë më të shtrenjta
Në vitin 2026, çmimet e biletave janë të ndara në katër kategori, me biletat e ndeshjes hapëse që fillojnë nga 560 dollarë dhe më të shtrenjtat që arrijnë deri në 2.735 dollarë.
Në Kupën e Botës së fundit në Katar, çmimi i biletave për ndeshjen hapëse varionte nga 55 deri në 618 dollarë.
Biletat për ndeshjet e fazës së grupeve në këtë turne janë mesatarisht rreth 400 dollarë.
Në Katar, çmimet për ndeshjet e grupeve varionin nga 11 deri në 220 dollarë.
– Finalja rreth dhjetë herë më e shtrenjtë
Bileta më e lirë për finalen e Kupës së Botës 2026 në SHBA është rreth dhjetë herë më e shtrenjtë se bileta më e lirë për finalen e vitit 2022 në Lusail, Katar.
Bileta më e lirë për finalen në SHBA kushton rreth 2.030 dollarë, ndërsa më e shtrenjta 6.370 dollarë.
Në Katar, bileta më e lirë për finalen ishte 206 dollarë, ndërsa më e shtrenjta 1.607 dollarë.
Në platformën zyrtare të rishitjes të FIFA-s, çmimet e biletave për finalen mund të arrijnë deri në dy milionë dollarë.
– Praktikat e shitjes së biletave nën shqyrtim
Rritja e fortë e çmimeve është bërë një nga çështjet më të diskutueshme rreth Kupës së Botës 2026.
Për herë të parë, FIFA ka futur çmime dinamike, duke lejuar që çmimet të ndryshojnë në varësi të kërkesës.
Tifozët gjithashtu kanë kritikuar mungesën e transparencës lidhur me disponueshmërinë e biletave, çmimet dhe ndarjen e vendeve.
Çështja ka tërhequr vëmendje edhe nga autoritetet rregullatore në SHBA. Prokurorët e përgjithshëm të Nju Jorkut dhe Nju Xhersit kanë nisur një hetim mbi praktikat e shitjes së biletave të FIFA-s për ndeshjet në stadiumin e Nju Xhersit, ku do të luhet finalja.
Hetimi fokusohet në ankesat se tifozët mund të jenë mashtruar për vendndodhjen e ulëseve dhe kategoritë e biletave pas ndryshimeve në hartat e stadiumeve gjatë procesit të shitjes.
– Kundërshtime nga “Football Supporters Europe”
Në fund të marsit, organizata Football Supporters Europe (FSE) dhe Euroconsumers paraqitën një ankesë në Komisionin Evropian, duke pretenduar se FIFA ka abuzuar me pozitën e saj monopolistike duke vendosur çmime të larta dhe kushte të padrejta blerjeje.
Grupet argumentuan se çmimet janë rritur shumë më tepër se në botërorët e mëparshëm dhe kritikuan përdorimin e çmimeve dinamike nga FIFA. Ato gjithashtu ngritën shqetësime për mungesën e transparencës mbi disponueshmërinë e biletave, vendet në stadium dhe çmimet.
FSE-ja dhe Euroconsumers thanë se disa bileta me çmime të ulëta të promovuara nga FIFA nuk ishin më të disponueshme kur u hap shitja për publikun, ndërsa tifozët shpesh kishin informacion të kufizuar për vendet para blerjes.
“FIFA ka një monopol mbi shitjen e biletave për Kupën e Botës 2026 dhe e ka përdorur atë fuqi për të vendosur kushte për tifozët që nuk do të ishin të pranueshme në një treg konkurrues”, thanë grupet në një deklaratë të përbashkët.
“Për shumë njerëz, kjo është një përvojë e vetme në jetë; qasja e drejtë dhe transparente në bileta është thelbësore”, thuhej në deklaratë.