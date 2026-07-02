Belgjika mposht Senegalin dhe kualifikohet në raundin e 16-të të Kupës së Botës

Efe Özkan
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Belgjika siguroi fitore 3-2 ndaj Senegalit me një gol nga penaltia në vazhdime, duke u kualifikuar në fazën e 1/16-ës së finales së Kupës së Botës FIFA 2026, në ndeshjen e zhvilluar në stadiumin "Seattle" në SHBA, raporton Anadolu.
Senegali kaloi në epërsi në minutën e 24-t me golin e Habib Diarras, edhe pse merita më e madhe i takoi Ismaila Sarrit. Sulmuesi kërceu më lart se të gjithë për të goditur me kokë një krosim, por topi u përplas në shtyllë. Diarra reagoi shpejt dhe e dërgoi topin në rrjetë, duke u dhënë "Luanëve të Terangës" epërsi të merituar.
"Luanët e Terangës" dyfishuan avantazhin në minutën e 51-të me një gol të shkëlqyer nga Ismaila Sarr. Moussa Niakhate dërgoi një pasim të gjatë mbi mbrojtjen belge, të cilin Sarr e kontrolloi mjeshtërisht me gjoks, përpara se ta mposhtte fuqishëm portierin Thibaut Courtois.
Belgjika dukej se po i jepte fund aventurës në turne pas një pjese të dytë pa shumë ide, derisa Romelu Lukaku ngushtoi rezultatin në minutën e 86-të, duke realizuar pas krosimit të Thomas Meunierit dhe duke rikthyer shpresat e skuadrës.
Përmbysja vazhdoi vetëm tre minuta më vonë, kur kapiteni Youri Tielemans barazoi me një goditje të guximshme me kokë në minutën e 89-të. Duke u përballur me dy mbrojtës të Senegalit dhe portierin Mory Diaw, ai e dërgoi topin në rrjetë dhe kompletoi rikthimin spektakolar, pasi Senegali deri atëherë dukej se e kishte ndeshjen nën kontroll.
Në çastet e fundit të vazhdimit të dytë, Tielemans u rrëzua në zonën e penaltisë së Senegalit pas ndërhyrjes së Lamine Camarasit. Pas një kontrolli të gjatë nga sistemi VAR, arbitri akordoi penalti për Belgjikën. Kapiteni belg e shndërroi me sukses në gol në minutën e 125-të, duke vulosur përmbysjen e "Djajve të Kuq". Ai shpëtoi skuadrën nga eliminimi dhe i dha fund shpresave të Senegalit.
Belgjika në fazën e 1/16-ës së finales do të përballet me SHBA-në.