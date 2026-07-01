Atleti amerikan bëhet personi i parë në botë që kalon me not 7 kanale

Amir Latif Arain
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Atleti amerikan, Rob Lea është bërë personi i parë në botë që ka përfunduar sfidën "Double Seven", shtatë kanale dhe shtatë maja në shtatë kontinente, transmeton Anadolu.
Lea arriti suksesin e kalimit të shtatë prej kanaleve më të vështira të ujit të hapur në botë të martën pasi notoi nëpër Ngushticën Tsugaru, e cila ndan ishullin kryesor të Japonisë nga Hokkaido në veriun e largët të vendit, në 11 orë, 43 minuta dhe 35 sekonda, raportoi "Kyodo News" me bazë në Tokio.
Kanalet e synuara për sfidën "Oceans Seven" përfshijnë gjithashtu Ngushticën e Gjibraltarit, e cila lidh Detin Mesdhe me Oqeanin Atlantik ndërsa majat për "Shtatë majat" përfshijnë malin Everest, malin më të lartë në botë.
Lea u largua nga Nakadomari në prefekturën Aomori, në skajin verior të ishullit kryesor të Japonisë, Honshu, të martën në mëngjes dhe mbërriti në brigjet e Fukushimas në Hokkaido rreth gjysmë dite më vonë.
Rruga ujore është e njohur për rrymat e saj të forta, duke e bërë atë një nga kanalet më të vështira në botë për të notuar.