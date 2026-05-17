Artizani brazilian krijon kopje të trofeut të Kupës së Botës teksa tifozët ëndërrojnë triumfin

Abdulbesar Ademi
17 Maj 2026•Përditësim: 17 Maj 2026
Një artizan nga qyteti brazilian Rio de Janeiro ka prodhuar mijëra kopje të frymëzuara nga trofeu i Kupës së Botës, duke mbajtur gjallë shpresat e tifozëve brazilianë për ta parë sërish kombëtaren e tyre duke ngritur trofeun origjinal, raporton Anadolu.
Jarbas Meneghini, i cili prodhon këto trofe që nga viti 1994, ka krijuar më shumë se 3.000 kopje prej gipsi në punishten e tij pranë stadiumit të famshëm Maracana në Rio de Janeiro.
Pjesët prodhohen përmes kallëpeve, ku disa lyhen me ngjyrë ari ndërsa të tjerat përfundojnë me një shtresë kromi të lëmuar. Meneghini ua shet trofetë turistëve dhe tifozëve vendas, si dhe i eksporton ato në 17 vende të Amerikës dhe Evropës.
FIFA Kupa e Botës 2026 do të organizohet bashkërisht nga SHBA-ja, Kanadaja dhe Meksika nga 11 qershori deri më 19 korrik 2026.
Brazili konsiderohet kombëtarja më e suksesshme në historinë e Kupës së Botës FIFA, pasi ka fituar turneun pesë herë, respektivisht në vitet 1958, 1962, 1970, 1994 dhe 2002. Brazili është gjithashtu e vetmja kombëtare që ka marrë pjesë në çdo edicion të Kupës së Botës që nga viti 1930.