Argjentina mposht Kepin e Gjelbër pas vazhdimeve, kalon në 1/8-ën e finales

Efe Özkan
04 korrik 2026•Përditësim: 04 korrik 2026
Pas barazimit 1:1 në kohën e rregullt, Argjentina mposhti Kepin e Gjelbër me rezultat 3:2 pas vazhdimeve dhe siguroi kalimin në fazën e 1/8-ës së finales në Kupën e Botës FIFA 2026, në Stadiumin e Miamit në SHBA, transmeton Anadolu.
Kepi i Gjelbër bëri një punë të shkëlqyer duke kufizuar ndikimin e Lionel Messit në minutat e para, por kapitenit të Argjentinës iu desh vetëm një moment për të bërë diferencën. Në minutën e 29-të, Lisandro Martínez dërgoi një pasim të gjatë mbi mbrojtjen kundërshtare, ndërsa Messi e koordinoi në mënyrë perfekte vrapimin e tij, e kontrolloi topin me prekje mjeshtërore dhe më pas e dërgoi fuqishëm në rrjetë për golin e tij të shtatë në Kupën e Botës 2026.
Pavarësisht disavantazhit, Kepi i Gjelbër nuk u dorëzua dhe pati arsye të ishte i kënaqur me paraqitjen në pjesën e parë. Edhe pse nuk e vuri në provë portierin Emiliano Martinez, skuadra luajti me guxim dhe tregoi se e meritonte të ishte në skenën më të madhe të futbollit.
Skuadra hyri në pjesën e dytë me vendosmëri të madhe, duke e shtyrë Argjentinën në mbrojtje që në minutat e para dhe duke fituar disa goditje nga këndi në kërkim të golit të barazimit.
Këmbëngulja e tyre u shpërblye në minutën e 59-të, kur Deroy Duarte shënoi një gol spektakolar për 1:1. Kepi i Gjelbër kishte hyrë shumë më agresivisht në pjesën e dytë dhe Duarte e kurorëzoi atë dominim me një goditje të fuqishme në këndin e poshtëm të portës, duke nxitur festë të madhe te bashkëlojtarët.
Argjentina hodhi shumë lojtarë në sulm në kërkim të golit të fitores, por Kepi i Gjelbër u mbrojt me vendosmëri dhe rezistencë të jashtëzakonshme, duke e çuar ndeshjen në vazhdime.
Vetëm pak minuta pas fillimit të vazhdimeve, Lisandro Martinez, i cili kishte asistuar edhe te goli i parë i Argjentinës, riktheu ekipin e tij në epërsi. Pas një goditjeje nga këndi, topi u devijua drejt shtyllës së dytë, ku Martinez e kontrolloi mjeshtërisht dhe më pas realizoi me një goditje të pandalshme përballë Vozinhas në minutën e 92-të.
Kur dukej se goli i Martinezit do të ishte vendimtar, Sidny Lopes Cabral u shndërrua në shpresën e Kepit të Gjelbër, duke realizuar një goditje të jashtëzakonshme me efekt në këndin e sipërm të largët në minutën e 103-të, pa i lënë asnjë mundësi Emiliano Martinezit.
Megjithatë, fjalën e fundit e tha Argjentina. Lionel Messi harkoi nga goditja e këndit nga krahu i majtë, ndërsa Cristian Romero kërceu më lart se të gjithë dhe goditi me kokë drejt këndit të largët në minutën e 111-të. Topi u devijua nga Diney Borges, i cili shënoi autogol, duke i dhënë Argjentinës epërsinë për herë të tretë dhe të fundit në ndeshje.
Me eliminimin e debutuesit Kepi i Gjelbër nga turneu, Argjentina do të përballet me Egjiptin në fazën e 1/8-ës së finales.