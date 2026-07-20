Argjentina do të shpallë festë kombëtare për paraqitjen e ekipit në Kupën e Botës

Muhammed Yasin Güngör
20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
Presidenti i Argjentinës, Javier Milei tha të dielën se do të shpallë një festë kombëtare për të nderuar ekipin e futbollit të vendit pas performancës së tyre në Kupën e Botës FIFA 2026, transmeton Anadolu.
"Në varësi të asaj që lojtarët dhe stafi stërvitor vendosin në lidhje me ditën e festimit, ajo do të shpallet festë kombëtare", tha Milei përmes platformës amerikane të mediave sociale X.
Vendimi synon t'u ofrojë qytetarëve mundësinë për të mirëpritur skuadrën në Buenos Aires, pavarësisht humbjes 1-0 të Argjentinës nga Spanja në finalen e së dielës.
Shoqata e Futbollit të Argjentinës tha se një pjesë e delegacionit, i përbërë nga lojtarë, staf stërvitor dhe personel tjetër, do të kthehet sot në Argjentinë, rreth orës 17:00 me orën lokale, ndërsa disa lojtarë do të nisen drejtpërdrejt nga SHBA-ja në destinacione të ndryshme për t'u bashkuar me klubet e tyre ose për të filluar periudhën e tyre të pushimit.