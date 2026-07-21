Arbitri turk Atilla Karaoglan do të gjykojë në ndeshjen KF Egnatia-NK Celje

Ceren Aydınonat
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
Gjyqtari turk me stemën e FIFA-s, Atilla Karaoglan, do të ndajë drejtësinë në ndeshjen e parë të raundit të dytë kualifikues të UEFA Ligës së Kampionëve mes KF Egnatia të Shqipërisë dhe NK Celje të Sllovenisë, e cila do të zhvillohet nesër, transmeton Anadolu.
Sipas njoftimit të Federatës Turke të Futbollit, në ndeshjen që do të luhet në stadiumin "Arena Egnatia" në qytetin Rrogozhinë të Shqipërisë dhe që do të nisë në orën 21:00, Karaoglan do të asistohet nga Ceyhun Sesiguzel dhe Abdullah Bora Ozkara.
Gjyqtar i katërt do të jetë Oguzhan Çakir.
Në sistemin VAR do të jetë italiani Michael Fabbri, ndërsa në rolin e AVAR-it do të jetë Onur Ozutoprak.