Arbitri i finales së Kupës së Botës Slavko Vinçiq tërhiqet pas kritikave për përballjen Argjentinë-Spanjë

Dilara Hamit
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Arbitri i finales së Kupës së Botës, Slavko Vinçiq, është tërhequr nga detyra e arbitrit vetëm një javë pas përfundimit të turneut në SHBA, transmeton Anadolu.
Arbitri 46-vjeçar slloven u përball me kritika të gjera për lejimin e një qasjeje tepër fizike nga Argjentina gjatë humbjes së saj 1-0 ndaj Spanjës në kohën shtesë të finales.
Vinçiq përjashtoi me karton të kuq mesfushorin e Argjentinës dhe të Chelseat, Enzo Fernandez, në kohën shtesë në fund të kohës së rregullt.
"Një javë pas finales së Kupës së Botës në SHBA, Slavko Vinçiq zyrtarisht përfundoi karrierën e tij historike të arbitrimit në majën e futbollit botëror", tha Federata Sllovene e Futbollit në një deklaratë.
Pavarësisht kritikave rreth finales, Vinçiq u shpall arbitri më i mirë i turneut nga Federata Ndërkombëtare e Historisë dhe Statistikave të Futbollit (IFFHS) dhe Shoqata Italiane e Arbitrave (AIA).
AIA jep çmimin dyvjeçar Giulio Campanati për arbitrin më të mirë në çdo Kupë Bote ose Kampionat Evropian.
Pjesëtar i grupit elitar të arbitrave të UEFA-s që nga viti 2019, Vinçiq ka drejtuar ndeshje në Euro 2020 dhe ka arbitruar gjysmëfinalen e Kampionatit Evropian 2024 mes Spanjës dhe Italisë.
Ai drejtoi katër ndeshje gjatë Kupës së Botës të kësaj vere, përfshirë ndeshjen hapëse të Brazilit në Grupin C kundër Marokut dhe fitoren 2-0 të Meksikës ndaj Ekuadorit në fazën e 1/8 të finales.
Gjatë ndeshjes së fundit, ai përjashtoi me karton të kuq mbrojtësin e Ekuadorit dhe Arsenalit, Piero Hincapie, pasi ai mbuloi gojën gjatë një bisede me një lojtar meksikan, në përputhje me një rregull të ri të futur para turneut.
Në nivel klubesh, Vinçiq drejtoi finalen e Ligës së Kampionëve të UEFA-s në vitin 2024, ku Real Madridi mposhti Borussia Dortmundin 2-0 për të fituar titullin e 15-të evropian, duke zgjeruar rekordin.
Ai gjithashtu drejtoi finalen e Ligës së Evropës 2022 mes Eintracht Frankfurt dhe Rangers dhe shërbeu si arbitër i katërt kur Villarreal mposhti Manchester Unitedin me penallti në finalen e vitit 2021.
Në vitin 2025, Vinçiq u bë arbitri i parë i huaj që drejtoi një ndeshje të Superligës turke mes rivalëve të Stambollit, Galatasaray dhe Fenerbahçe, pasi të dy klubet kërkuan një arbitër të huaj.