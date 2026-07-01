Anglia mposht Kongon, siguron kalimin në raundin e 16-të

Efe Özkan
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Anglia ka mposhtur Republikën Demokratike të Kongos me rezultat 2-1 në ndeshjen e zhvilluar në stadiumin e Atlantës në SHBA, duke siguruar kualifikimin në raundin e 16-të të Kupës së Botës FIFA 2026, transmeton Anadolu.
Republika Demokratike e Kongos e nisi ndeshjen në mënyrën më të mirë të mundshme, duke kaluar në epërsi që në minutën e shtatë falë Brian Cipengas, i cili shënoi golin e tij të parë me kombëtaren.
Me kalimin e minutave në pjesën e dytë dhe me Anglinë që kërkonte me ngulm golin e barazimit, kapiteni Harry Kane realizoi golin e radhës të ndeshjes në minutën e 75-të.
Anglia përmbylli ndeshjen në minutën e 86-të, kur Kane shënoi golin e fundit të ndeshjes, duke i siguruar fitoren kombëtares së tij.
Republika Demokratike e Kongos i jep fund aventurës së saj në këtë turne, ndërsa Anglia do të përballet me Meksikën në raundin e 16-të të Kupës së Botës.