Algjeria mposht Jordaninë me rezultatin 2-1 në Kupën e Botës

Diyar Güldoğan
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Algjeria e mposhti Jordaninë me rezultatin 2-1 në ndeshjen e Grupit J në Kupën e Botës FIFA 2026 të hënën në stadiumin Levi's në Santa Clara të Kalifornisë në SHBA, transmeton Anadolu.
Nizar Al-Rashdan i dha Jordanisë një epërsi të befasishme në minutën e 36-të, duke shënuar kundër rrjedhës së lojës, pavarësisht dominimit të Algjerisë në pjesën më të madhe të pjesës së parë.
Algjeria u përgjigj fuqishëm pas pushimit. Nadhir Benbouali barazoi ndeshjen nga një goditje nga këndi përpara se Amine Gouiri të përfundonte rikthimin me një tjetër gol, duke çuar afrikano-veriorët përpara në pjesën e dytë.
Fitorja e çon Algjerinë në tre pikë në Grupin J, duke barazuar Austrinë ndërsa shpresat e Jordanisë për të arritur në fazën eliminatore marrin fund.
Kupa e Botës 2026, e organizuar nga SHBA-ja, Meksika dhe Kanadaja, filloi më 11 qershor dhe përfshin 48 kombëtare që do të garojnë deri më 19 korrik.