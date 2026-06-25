Afrika e Jugut mposht Korenë e Jugut 1-0 dhe kalon fazën e grupeve për herë të parë

Efe Özkan
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Afrika e Jugut mposhti Korenë e Jugut me rezultatin 1-0 të mërkurën në "Estadio Monterrey" të Meksikës, duke kaluar në fazën eliminatore të Kupës së Botës për herë të parë në historinë e vendit, transmeton Anadolu.
Ndërsa Afrika e Jugut kishte më shumë raste në pjesën e parë, ishte Koreja e Jugut ajo që kishte më shumë posedim të topit. Megjithatë, asnjëra nuk ishte në gjendje të ruante ekuilibrin në asnjë mënyrë pasi pjesa e parë përfundoi në një ngërç pa gola.
Ngërçi u thye nga "Bafana Bafana" thellë në pjesën e dytë. Thapelo Maseko gjuajti jashtë mbrojtjes së Koresë së Jugut dhe portierit Kim Seung-gyu për të kaluar Afrikën e Jugut në epërsi në minutën e 63-të.
Ndërsa Koreja e Jugut shtyu për barazimin, duke u nënshtruar në veteranin Son Heung-min për të mposhtur sulmin e saj, kjo nuk ishte e mjaftueshme.
Si rezultat i lojës, Afrika e Jugut përfundoi Grupin A në vendin e dytë, duke siguruar vendin e tyre në fazën e grupeve për herë të parë në histori ndërsa Koreja e Jugut përfundoi e treta, ende në garë për të avancuar si pjesë e ekipeve të treta më të mira, por do të duhet të presë që grupet e tjera të luajnë ndeshjet e tyre për të përcaktuar fatin e tyre.
Siç qëndrojnë gjërat, Afrika e Jugut do të luajë me Kanadanë në raundin e 32-të.