9 ekipe afrikane arrijnë në fazën eliminatore të Kupës së Botës FIFA 2026

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28 qershor 2026•Përditësim: 28 qershor 2026
Nëntë nga dhjetë përfaqësuesit e Afrikës u kualifikuan në fazën e ndeshjeve me eliminim të Kupës së Botës FIFA 2026, ndërsa Tunizia ishte e vetmja skuadër nga kontinenti që u eliminua pas fazës së grupeve, transmeton Anadolu.
Maroku, Afrika e Jugut, Bregu i Fildishtë, Egjipti, Kepi i Gjelbër, Senegali, Gana, Algjeria dhe Republika Demokratike e Kongos siguruan vende në raundin e 32 skuadrave më të mira.
Tunizia, e vetmja përfaqësuese afrikane e eliminuar në fazën e grupeve, nuk arriti të sigurojë kualifikimin në fazën eliminatore.
Nëntë ekipet e mbetura afrikane do të vazhdojnë fushatën e tyre në Kupën e Botës në raundin e 32 skuadrave, ndërsa turneu hyn në fazën eliminatore.