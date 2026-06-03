7 lojtarë mbi moshën 40 vjeç të gatshëm për në fushë në Kupën e Botës FIFA 2026

Esra Tekin
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Shtatë lojtarë të moshës 40 vjeç e lart pritet të marrin pjesë në Kupën e Botës FIFA 2026, gjë që thekson jetëgjatësinë sportive të disa prej yjeve më me përvojë të futbollit, transmeton Anadolu.
Mes tyre është edhe portugezi Cristiano Ronaldo, i cili në moshën 41-vjeçare pritet të marrë pjesë në Botërorin e tij të gjashtë kur turneu të zhvillohet në SHBA, Kanada dhe Meksikë nga 11 qershori deri më 19 korrik.
Portieri i Skocisë, Craig Gordon, do të jetë lojtari më i vjetër i turneut, në moshën 43 vjeç e 162 ditë.
- Shtatë lojtarët 40 vjeç e lart që pritet të marrin pjesë në Kupën e Botës FIFA 2026 janë:
Craig Gordon (Skoci): Në moshën 43 vjeç, portieri veteran do të jetë lojtari më i vjetër në turne.
Cristiano Ronaldo (Portugali): Sulmuesi 41-vjeçar pritet të bëhet lojtari i parë që merr pjesë në gjashtë Kupa Bote.
Luka Modric (Kroaci): Mesfushori 40-vjeçar mbetet një nga lojtarët kyç të Kroacisë para turneut.
Manuel Neuer (Gjermani): Portieri 40-vjeçar i Gjermanisë është përzgjedhur për një tjetër fushatë të Kupës së Botës.
Edin Dzeko (Bosnjë dhe Hercegovinë): Sulmuesi 40-vjeçar pritet të vazhdojë të udhëheqë sulmin e kombëtares së tij.
Guillermo Ochoa (Meksikë): Portieri 40-vjeçar pritet të përfshihet në skuadrën e vendit organizator për herë të gjashtë në Kupën e Botës.
Vozinha (Kepi i Gjelbër): Portieri 40-vjeçar pritet të jetë pjesë e skuadrës së Kepit të Gjelbër në paraqitjen e parë historike në Kupën e Botës.