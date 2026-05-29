Tre astronautë kinezë kthehen në shtëpi pas më shumë se 200 ditësh në hapësirë

Islam Uddin
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Ekuipazhi i anijes kozmike kineze "Shenzhou-21" u kthye sot i sigurt në Tokë, pasi kaloi më shumë se 200 ditë në stacionin hapësinor të Kinës Tiangong, raportoi media shtetërore kineze, transmeton Anadolu.
Kapsula e kthimit, që transportonte astronautët Zhang Lu, Wu Fei dhe Zhang Hongzhang, u ul në një vend të caktuar në rajonin e Mongolisë së Brendshme në Kinë në orën 20:12 sipas orës së Pekinit, raportoi CGTN, ndërsa zbritja u transmetua drejtpërdrejt nga televizioni shtetëror kinez.
Tre astronautët përfunduan një mision afatgjatë në orbitë si pjesë e programit në zgjerim të Kinës në hapësirë dhe operacioneve të vazhdueshme në stacionin hapësinor Tiangong.
Kthimi i tyre erdhi disa ditë pasi Kina lëshoi me sukses misionin "Shenzhou-23" të dielën, duke dërguar një ekuipazh të ri prej tre astronautësh Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan dhe Li Jiaying në hapësirë për të vazhduar operacionet në stacion.
Më herët gjatë javës, ekuipazhet e "Shenzhou-21" dhe "Shenzhou-23" zhvilluan një ceremoni dorëzimi në orbitë, gjatë së cilës astronautët që po largoheshin transferuan zyrtarisht kontrollin e stacionit Tiangong te ekipi i ri.
Stacioni hapësinor Tiangong është në qendër të ambicieve afatgjata të Pekinit për eksplorimin e hapësirës, kërkimin shkencor dhe misionet e ardhshme hënore.