Beril Çanakcı
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Rrënjët e të qeshurës njerëzore mund të shtrihen të paktën 15 milionë vjet më parë, me një model ritmik të përbashkët nga njerëzit dhe majmunët e mëdhenj shumë kohë përpara se të shfaqej gjuha, sipas një studimi të ri, transmeton Anadolu.
Studiuesit në Universitetin e "Warwick"-ut analizuan 140 regjistrime të të qeshurit nga njerëzit, shimpanzetë, bonobos, gorillat dhe orangutanët, duke zbuluar se të pesë speciet prodhojnë të qeshura me intervale të barabarta midis tingujve të njëpasnjëshëm.
Botuar në revistën "Communications Biology", studimi sugjeron se struktura ritmike e të qeshurit ishte tashmë e pranishme në paraardhësin e fundit të përbashkët të njerëzve modernë dhe majmunëve të mëdhenj dhe ka mbetur kryesisht e pandryshuar gjatë miliona viteve të evolucionit.
Ndërsa ritmi themelor duket se është ruajtur, e qeshura njerëzore është bërë më e shpejtë, më e larmishme dhe më fleksibël se ajo e majmunëve të tjerë të mëdhenj, zbuluan studiuesit.
Ndryshe nga majmunët e tjerë, njerëzit mund ta rregullojnë me vetëdije të qeshurën e tyre për t'iu përshtatur situatave të ndryshme shoqërore, të tilla si shprehja e mirësjelljes, lehtësimi i tensionit ose sinjalizimi i dëfrimit të përbashkët, duke ruajtur të njëjtin model bazë ritmik.
Autorja kryesore Chiara De Gregorio tha se e qeshura ofron një dritare të rrallë në evolucionin e komunikimit njerëzor, sepse, ndryshe nga të folurit, ajo ndahet nga të gjithë majmunët e mëdhenj të gjallë.
"E folura nuk lë fosile dhe gjuha komplekse ekziston vetëm në speciet tona", tha De Gregorio. "Duke krahasuar se si qeshin specie të ndryshme, ne mund të shohim se një strukturë bazë ritmike ka mbetur e pandryshuar që nga paraardhësi ynë i fundit i përbashkët", shtoi ajo.
Bashkëautori Adriano Lameira tha se gjetjet sfidojnë idenë se njerëzit zhvilluan kontroll të avancuar vokal papritmas.
Në vend të kësaj, tha ai, e qeshura tregon për një evolucion gradual të aftësive vokale gjatë miliona viteve, duke sugjeruar se themelet e të folurit u ndërtuan nëpërmjet ndryshimeve në rritje të përbashkëta në linjën e majmunëve të mëdhenj.