Studimi gjen dëshmi të sistemeve të mëdha të lashta të magmës nën sipërfaqen e Marsit

Beril Çanakcı
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Studiuesit kanë zbuluar dëshmi se Marsi i lashtë dikur kishte sisteme të mëdha nëntokësore magmatike, të ngjashme me ato në Tokë, duke sfiduar pikëpamjen e kahershme se brendësia e Planetit të Kuq ishte relativisht e thjeshtë, transmeton Anadolu.
Studimi, i publikuar muajin e kaluar në revistën shkencore Nature Astronomy, analizoi të dhëna sizmike të mbledhura nga mjeti ulës i NASA-s InSight nga tërmetet marsiane dhe përplasjet e meteoritëve.
Shkencëtarët identifikuan një kufi rreth 24 kilometra nën sipërfaqe, i cili duket se ndan shkëmbinjtë e pasur me silicë nga shkëmbinjtë më të thellë të pasur me hekur dhe magnez. Kjo sugjeron se magma dikur ishte grumbulluar dhe kishte evoluar thellë brenda kores së Marsit.
Studiuesit thonë se gjetjet tregojnë se Marsi mund të ketë pasur sisteme të mëdha dhe të ndërlidhura magmatike, në vend të vullkaneve të izoluara, pavarësisht mungesës së pllakave tektonike lëvizëse që formësojnë gjeologjinë e Tokës.
Procese të ngjashme në Tokë lidhen me formimin e kontinenteve dhe riciklimin e materialit të kores së planetit.
Ekipi tha se zbulimi sugjeron se korja komplekse mund të zhvillohet edhe në planetë shkëmborë pa tektonikë pllakash, duke ngritur mundësinë se kushtet e favorshme për banueshmëri mund të jenë më të zakonshme në univers sesa mendohej më parë.
Hulumtimi u drejtua kryesisht nga Departamenti i Shkencave të Tokës në Universitetin e Oksfordit, në bashkëpunim me Universitetin e Bristolit.