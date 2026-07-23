Studim: Humbja e akullit në Antarktidë mund të parashikohet deri në mesin e shekullit

Beril Çanakcı
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Sipas një studimi ndërkombëtar, shpejtësia me të cilën Antarktida po humbet akullin sot mund t’u ofrojë qeverive një bazë të besueshme për planifikimin ndaj rritjes së nivelit të detit deri në mesin e këtij shekulli, transmeton Anadolu.
Studimi, i publikuar muajin e kaluar në revistën Nature, sugjeron se tre deri në pesë dekadat e ardhshme përfaqësojnë një periudhë kritike, gjatë së cilës shkencëtarët mund të bëjnë parashikime relativisht të sigurta, para se sjellja e Shtresës së Akullit të Antarktidës të bëhet shumë më e vështirë për t’u parashikuar.
Studimi u drejtua nga Felicity McCormack nga programi Securing Antarctica’s Environmental Future (SAEF) i Universitetit Monash dhe përfshiu studiues nga Dartmouth College, Universiteti i Lirë i Brukselit dhe Instituti i Teknologjisë në Xhorxhia.
Ekipi analizoi parashikimet nga modelet e shtresës së akullit të Antarktidës të përdorura në Raportin e Gjashtë të Vlerësimit të Panelit Ndërqeveritar për Ndryshimet Klimatike (IPCC), për të përcaktuar se sa saktësisht humbja e tanishme e akullit mund të parashikojë rritjen e ardhshme të nivelit të detit.
Studiuesit zbuluan se ritmi aktual i humbjes së akullit në Antarktidë mbetet një tregues i fortë i kontributit të kontinentit në rritjen globale të nivelit të detit, pavarësisht skenarit të emetimeve ose modelit të përdorur.
Sipas studimit, ky zbulim i bën parashikimet afatshkurtra mjaftueshëm të besueshme për të mbështetur planifikimin bregdetar dhe masat e përshtatjes ndaj klimës deri rreth vitit 2055.
Megjithatë, besueshmëria bie më vonë gjatë këtij shekulli, pasi proceset e reagimit klimatik, përfshirë tërheqjen e shtresave detare të akullit, fillojnë të përshpejtojnë humbjen e akullit dhe të rrisin pasigurinë.
Studiuesit thanë se përmirësimi i vëzhgimeve satelitore dhe i modeleve të shtresave të akullit gjatë dekadave të ardhshme do të jetë thelbësor për të zvogëluar pasiguritë afatgjata.