Studim: Akrepi më i madh i njohur në botë jetoi në Britani 415 milionë vjet më parë

Berk Kutay Gökmen
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Sipas një studimi të publikuar së fundmi, fosilet e gjetura në Britani janë konfirmuar se i përkasin akrepit më të madh të zbuluar ndonjëherë, një grabitqari gjigant që jetoi rreth 415 milionë vjet më parë, transmeton Anadolu.
Studimi i publikuar këtë muaj në revistën "Palaeontology" thotë se studiuesit e identifikuan kafshën si Praearcturus gigas, një akrep i zhdukur që arrinte mbi 1 metër gjatësi dhe kishte kthetra me gjatësi rreth 16 centimetra.
Gjetjet ndihmojnë në zgjidhjen e një debati që ka zgjatur më shumë se 150 vjet. Megjithëse fosilet e para u zbuluan në vitin 1871, shkencëtarët për një kohë të gjatë nuk ranë dakord nëse mbetjet i përkisnin një akrepi apo një krustaceu të madh, pasi ekzemplarët ishin të paplotë.
Studimi i ri krahasoi fosilet me ato të Eramoscorpius, një akrep i lashtë i ruajtur mirë i zbuluar në Kanada, dhe identifikoi karakteristika anatomike kyçe që konfirmojnë se Praearcturus gigas ishte vërtet një akrep.
Fosilet u gjetën në Formacionin Ranor St Maughan’s, i cili shtrihet në pjesë të Uellsit dhe Anglisë perëndimore dhe daton nga periudha e Devonianit të Hershëm, kur jeta në tokë ishte ende në fazat e saj të para.
Studiuesit thanë se ky artropod gjigant jetoi dhjetëra miliona vjet përpara jovertebrorëve të tjerë të famshëm me përmasa gjigante, si shumëkëmbëshi gjigant Arthropleura dhe insektet e ngjashme me pilivesat e quajtura griffinflies, të cilat jetuan gjatë periudhës së Karboniferit.
Studimi sugjeron se Praearcturus gigas ishte ndër grabitqarët e parë të mëdhenj që banonin në tokë. Shkencëtarët besojnë se ai mund të ketë kaluar një pjesë të jetës duke gjuajtur në ujë, duke u ushqyer me peshq dhe pre të tjera.
Studiuesit vunë në dukje praninë e strukturave të ngjashme me pendë në trupin e kafshës, të cilat ngjasojnë me karakteristika të gjetura te karavidhet dhe gaforret, duke sugjeruar se ajo mund të ketë qenë ujore ose amfibe. Zbulimi ofron njohuri të reja mbi një periudhë kyçe të historisë së Tokës, kur bimët dhe kafshët po fillonin të vendoseshin në tokë dhe ekosistemet ishin ende relativisht të thjeshta.
Shkencëtarët thanë se mungesa e konkurrentëve ose grabitqarëve të mëdhenj në atë kohë mund ta ketë ndihmuar Praearcturus gigas të arrinte përmasa kaq të mëdha. Sot, akrepat më të mëdhenj në botë, të cilët gjenden në pyjet e Indisë dhe Sri Lankës, zakonisht arrijnë një gjatësi prej rreth 23 centimetrash (9 inç).