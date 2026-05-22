Studentët francezë do të dërgojnë sanduiç me kebab në hapësirën e afërt në misionin eksperimental me balonë

Necva Taştan Sevinç
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Një grup studentësh të inxhinierisë në Francë po përgatitet të lëshojë një sanduiç me kebab në hapësirën e afërt si pjesë e një misioni eksperimental me balonë që synon studimin e kushteve atmosferike dhe testimin e pajisjeve shkencore, transmeton Anadolu.
Studentët nga Instituti Katolik i Arteve dhe Zanateve (Icam) në Strasburg planifikojnë ta dërgojnë sanduiçin në një lartësi prej rreth 35 mijë metrash më 29 maj duke përdorur një kapsulë të projektuar posaçërisht të bashkangjitur në një balonë moti, raportoi Franceinfo të enjten.
Projekti fillimisht u konceptua si një eksperiment shkencor për të studiuar erën, temperaturën dhe lagështinë në lartësi të madhe, sipas lajmit. Studentët thanë se kishin nevojë edhe për një ide krijuese për të ndihmuar në financimin e projektit.
"Një nga profesorët tanë kishte dërguar tashmë një pretzel në ajër, kështu që kur erdhi koha për të kërkuar fonde, ne iu drejtuam një ideje të ngjashme", tha një student tjetër. Ekipi u bashkua me një restorant lokal me kebab në Strasburg, i cili pranoi të mbështeste eksperimentin.
Gjatë ngjitjes, qebapi do të ekspozohet ndaj temperaturave që mund të arrijnë rreth minus 50 gradë Celsius, ndërsa sensorët dhe kamerat e montuara në tullumbace do të monitorojnë kushtet atmosferike dhe gjendjen e sanduiçit.
"Objektivi është të matet temperatura, presioni, lagështia dhe lartësia e tullumbaces së motit në mënyrë që të krijohet një diagram dhe një hartë", tha njëri nga studentët.
Pas arritjes së lartësisë maksimale, kapsula pritet të zbresë përsëri në tokë. Lëshimi është planifikuar të bëhet nga oborri i shkollës së inxhinierisë në Schiltigheim, pranë Strasburgut.
Ekipi i studentëve tha se projekti mund të ndihmojë në përgatitjen e misioneve të ardhshme eksperimentale, duke shtuar se ata tashmë po punojnë në një projekt raketash.