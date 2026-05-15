Hamza Kyeyune
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Uganda ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi dhe marrëveshje licence operimi me Starlinkun, duke hapur rrugën që kompania e internetit satelitor e miliarderit Elon Musk të nisë operacionet në vend, njoftoi të premten presidenti Yoweri Museveni, transmeton Anadolu.
“Isha dëshmitar i nënshkrimit të memorandumit të mirëkuptimit dhe marrëveshjes së licencës së operimit midis Komisionit të Komunikimeve të Ugandës dhe Starlinkut, duke shënuar një hap të rëndësishëm drejt fillimit të operacioneve të tyre në Ugandë”, tha Museveni në një deklaratë në platformën sociale amerikane X.
Marrëveshja premton internet me shpejtësi të lartë për shkolla rurale, spitale dhe zona të pashërbyera, duke rritur qasjen në internet në Ugandë në 50 për qind, ndërsa krijon vende pune dhe rrit konkurrencën nga ofrues si MTN dhe Airtel.
Kostoja e përdorimit të internetit në Ugandë është ndër më të lartat në botë, sipas kompanisë së sigurisë kibernetike Surfshark me bazë në Holandë.
Konsumatorët ugandas janë ankuar prej kohësh për koston e lartë dhe paqëndrueshmërinë e shërbimeve vendase të internetit, të cilat disa i lidhin me mungesën e konkurrencës së mjaftueshme në treg.
Marrëveshja shënon një përparim të madh pas muajsh negociatash midis qeverisë ugandeze dhe ofruesit të internetit satelitor për licencimin, mbikëqyrjen e sigurisë dhe përputhjen rregullatore.
Museveni tha se prioritetet e qeverisë gjatë bisedimeve ishin “siguria, garantimi i të ardhurave dhe llogaridhënia e duhur në sektorin e telekomunikacionit, në mënyrë që të dihet kush po operon dhe kush janë klientët”.
“Jam i kënaqur që Starlinku ka pranuar të respektojë ligjet dhe kërkesat rregullatore të Ugandës ndërsa përgatitet të nisë shërbimet në vend”, shtoi Museveni.
Starlink, një degë e SpaceX-it, po zgjeron me shpejtësi praninë e saj në Afrikë, duke qenë aktualisht aktiv në mbi dhjetë vende në kontinent.