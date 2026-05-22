SpaceX shtyn fluturimin provë të Starship për shkak të një problemi teknik

Mehmet Solmaz
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
SpaceX ka shtyrë të enjten lëshimin e raketës së saj të gjeneratës së ardhshme Starship pas një problemi teknik të minutës së fundit, duke vonuar fluturimin debutues të sistemit të saj të përmirësuar, transmeton Anadolu.
"Problemi përfshin një kunj hidraulik në kullën e lëshimit që nuk u tërhoq siç duhet", tha drejtori ekzekutiv Elon Musk në platformën amerikane të mediave sociale X.
"Nëse kjo mund të rregullohet sonte, do të ketë një tjetër përpjekje lëshimi nesër në orën 5:30 CT", tha ai.
Fluturimi provë është i pari i "versionit 3" të SpaceX Starship, një raketë e ridizajnuar me motorë më të fuqishëm Raptor dhe një sistem të ri të platformës së lëshimit që synon të mundësojë kohë më të shpejta të kthimit.
SpaceX e ka përshkruar Starship-in si sistemin më të fuqishëm të lëshimit të zhvilluar ndonjëherë dhe po mbështetet në mjetin për misionet e ardhshme Artemis të NASA-s në Hënë si dhe vendosjen e satelitëve.