SpaceX mbledh 75 miliardë dollarë në ofertën më të madhe publike fillestare në botë

Mücahithan Avcıoğlu
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Kompania SpaceX e Elon Musk ka mbledhur një rekord prej 75 miliardë dollarësh në ofertën më të madhe publike fillestare (IPO), duke e çuar vlerën e konglomeratit të hapësirës, satelitëve dhe inteligjencës artificiale në 1.77 trilion dollar, transmeton Anadolu.
Kompania njoftoi se kishte vendosur çmimin e 555.56 milionë aksioneve të zakonshme të Klasës A në 135 dollarë secili. Aksionet pritet të nisin tregtimin të premten në Nasdaq Global Select Market dhe Nasdaq Texas me simbolin “SPCX”.
Oferta pritet të mbyllet më 15 qershor, në varësi të kushteve të zakonshme të mbylljes.
SpaceX u dha gjithashtu nënshkruesve të ofertës një opsion 30-ditor për të blerë deri në 83.33 milionë aksione shtesë të Klasës A me çmimin e ofertës publike fillestare.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank Securities, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank dhe Wells Fargo Securities po veprojnë si menaxherë kryesorë të ofertës.
Sipas njoftimit përfundimtar të prospektit të kompanisë, Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Bursave (SEC) më 11 qershor miratoi deklaratën e regjistrimit lidhur me aksionet e Klasës A.
E themeluar në vitin 2002, SpaceX projekton, prodhon, lëshon dhe operon raketa, anije kozmike dhe teknologji të lidhura me hapësirën, lidhshmërinë dhe inteligjencën artificiale.