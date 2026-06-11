Shkencëtarët zbulojnë varrezën më të madhe të balenave në botë pranë Australisë

Saadet Gökce
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Shkencëtarët kanë zbuluar atë që besohet të jetë varreza më e madhe e balenave në botë, në brigjet e Australisë, me trupa që datojnë miliona vjet më parë, tregon një studim i ri, transmeton Anadolu.
Nekropoli i madh i balenës u gjet në zonën Diamantina, në thellësi nga 4.616 deri në 7.001 metra, duke u shtrirë rreth 1.200 kilometra përgjatë shtratit në juglindje të Oqeanit Indian, sipas hulumtimit të "NJournal" të mërkurën.
Studiuesit identifikuan një grumbullim të gjerë të mbetjeve të balenave, përfshirë pesë komunitete moderne të rënies së balenave, një ekosistem në det të thellë që formohet rreth një kufome balene dhe 476 cetace fosile.
Të dhënat fosile në këtë zonë përfshijnë balena me sqep të ekzistuar dhe të zhdukur. Kufomat datojnë deri në 5.3 milionë vjet më parë, bazuar në datimin e llogaritur nga izotopet atomike, tha studimi.
Studimi i zonës ofron njohuri mbi origjinën, paleoekologjinë dhe dinamikën e popullsisë së balenave me sqep nga epoka e Pliocenit deri në ditët e sotme, thanë studiuesit.