Shkencëtarët e klimës paralajmërojnë: Ngjarjet ekstreme të motit janë të mundshme këtë vit

Şeyma Erkul Dayanç
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Shkencëtarët e klimës paralajmëruan sot se ngjarjet ekstreme të motit janë të mundshme këtë vit, me vitin 2026 që potencialisht do të bëhet një nga vitet më të ngrohta të regjistruara ndonjëherë, sipas grupit "World Weather Attribution", raportoi transmetuesi publik irlandez RTE, transmeton Anadolu.
"Mund të shkojmë drejt një viti të paprecedentë me zjarre globale dhe ngjarje rekord të motit", tha grupi, duke përmendur rritjen e temperaturave globale dhe kushtet e fenomenit natyror El Nino në zhvillim.
Shkencëtarët thanë se temperaturat e sipërfaqes së detit po i afroheshin niveleve rekord ndërsa zjarret kishin djegur tashmë më shumë se 150 milionë hektarë gjatë katër muajve të parë të vitit, shumë më lart se mesataret e fundit.
Ata paralajmëruan se kombinimi i ndryshimeve klimatike dhe një fenomeni El Nino në forcim mund të intensifikojë përmbytjet, thatësirat dhe zjarret në fund të këtij viti dhe në vitin 2027. Daniel Swain nga Instituti i Universitetit të Kalifornisë për Burimet Ujore tha se El Nino prish natyrshëm modelet e reshjeve, por paralajmëroi se ndikimi i tij do të amplifikohej nga ngrohja globale.
"Ky efekt do të intensifikohet ndjeshëm nga ngrohja globale prej gati 1.5 gradë Celsius që po përjetohet që nga viti 2026", tha ai duke shtuar se nuk ishte "e habitshme" që ndikime të papara globale mund të shfaqen në kushtet aktuale.
Drejtoresha ekzekutive e Qendrës Sunway për Shëndetin Planetar, Jemilah Mahmood paralajmëroi se vdekjet që lidhen me nxehtësinë shpesh nënvlerësohen. "Ajo vret në heshtje, në shtëpi, në fusha të hapura", tha ajo.
Mahmood theksoi rreziqet shëndetësore të lidhura me tymin e zjarreve, përfshirë ndotjen nga grimcat e imëta të shoqëruara me sëmundjet e frymëmarrjes dhe kardiovaskulare.
Bashkëthemeluesja e grupit "World Weather Attribution", Friederike Otto tha se ndryshimi i klimës mbeti shkaku kryesor pas përkeqësimit të motit ekstrem.