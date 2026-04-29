SHBA-ja: Kostoja e anijes së parë luftarake të klasit "Trump" pritet të kalojë 17 miliardë dollarë

Berk Kutay Gökmen
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Anija e parë luftarake e klasit "Trump" parashikohet të tejkalojë një kosto prej 17 miliardë dollarësh, me koston totale të tre anijeve që tejkalon 43 miliardë dollarë, raportoi sot portali i lajmeve "Axios", transmeton Anadolu.
Programi i anijeve luftarake u prezantua në dhjetor si pjesë e planit të Flotës së Artë të administratës amerikane. John Phelan, i cili shërbeu si sekretar i Marinës Amerikane deri javën e kaluar, e përshkroi çmimin për gazetarët si një "vlerësim të hershëm, fillestar".
"Do të shohim se ku do të vendosemi vërtet ndërsa e kalojmë këtë dhe fillojmë të racionalizojmë disa nga kostot", tha ai në margjinat e konferencës Det-Ajër-Hapësirë në Maryland.
Raporti thekson se SHBA-ja tashmë përballet me sfida në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e flotës së saj ekzistuese. Një shembull është "USS Boise", e cila përfundimisht u skrapua pasi qëndroi e ankoruar për afërsisht një dekadë.
"Po shqyrtojmë disa mënyra të ndryshme për të lehtësuar disa nga presionet që mund të ushtrohen mbi bazën industriale. Mendoj se duhet ta përcaktojmë pak më shumë këtë", tha Phelan.
Marina ende nuk ka vendosur nëse anija luftarake do të ketë energji bërthamore, thuhet në raport.
Specifikimet e hershme të publikuara tregojnë platformë të armatosur rëndë të pajisur me kulla lazeri, një top hekurudhor dhe kapacitet për armë hipersonike dhe bërthamore, me një ekuipazh prej të paktën 650 marinarësh.
Ndërtimi parashikohet të fillojë në vitin 2028.