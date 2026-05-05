"SAHA 2026": Turqia synon të renditet midis 10 eksportuesve kryesorë të mbrojtjes dhe hapësirës ajrore

Mücahithan Avcıoğlu
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Turqia synon të bëhet një nga dhjetë eksportuesit më të mëdhenj në botë në mbrojtje dhe hapësirën ajrore, teksa zgjeron kapacitetin prodhues, thellon partneritetet globale dhe ul varësinë nga jashtë në teknologjitë kritike, thanë zyrtarë të lartë të martën në hapjen e panairit "SAHA 2026", raporton Anadolu.
Panairi Ndërkombëtar i Mbrojtjes dhe Hapësirës Ajrore "SAHA 2026" u hap në Qendrën Expo të Stambollit nën organizimin e "SAHA Istanbul", grupimi më i madh në Turqi dhe Evropë në industrinë e mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës. Agjencia Anadolu shërben si partner global komunikimi i panairit.
Në ceremoninë e hapjes morën pjesë ministri i Mbrojtjes Kombëtare Yasar Guler, ministri i Industrisë dhe Teknologjisë Mehmet Fatih Kacir, sekretari i Industrive të Mbrojtjes Haluk Gorgun, kryetari i "SAHA Istanbul" Haluk Bayraktar, kryetari i kompanisë Baykar Selcuk Bayraktar dhe përfaqësues të lartë nga disa vende.
Gorgun tha se Turqia ka eksportuar produkte të mbrojtjes dhe hapësirës ajrore në vlerë 10,5 miliardë dollarë në 185 vende gjatë 12 muajve të fundit. “Synojmë së shpejti të kalojmë mbi 11 miliardë dollarë dhe ta çojmë Turqinë në mesin e dhjetë vendeve kryesore në botë për eksportet e mbrojtjes dhe hapësirës ajrore”, tha ai.
“Qasja e Turqisë në këtë çështje është e qartë. Ne e vëmë forcën tonë në shërbim të stabilitetit, jo të kaosit. Teknologjinë tonë nuk e shohim si mjet tensioni, por si garanci për paqe dhe siguri”, shtoi ai.
Ai tha se Turqia do të eliminojë varësinë nga jashtë në teknologjitë kritike, do të zgjerojë eksportet në mënyrë të qëndrueshme dhe do të forcojë bashkëpunimin mes sektorit publik, industrisë dhe akademisë.
Gorgun shtoi se "SAHA 2026" nuk është vetëm një panair, por një platformë shumëdimensionale që bashkon kontraktorë kyç, ndërmarrje të vogla dhe të mesme, startup-e, investitorë, institucione publike, delegacione të huaja dhe zhvillues teknologjie.
- Turqia bëhet “partner zgjidhjeje” për Evropën
Ministri i Industrisë dhe Teknologjisë, Mehmet Fatih Kacir tha se Turqia është bërë një partner kyç për Evropën, ndërsa kontinenti kërkon të forcojë kapacitetin e tij mbrojtës.
“Evropa, e cila është 80 për qind e varur nga burimet e jashtme për produktet e mbrojtjes dhe po përpiqet të forcojë kapacitetin e saj përballë kërcënimeve të sigurisë, ka nevojë për Turqinë si partner zgjidhjeje”, tha Kacir.
Ai tha se sektori i mbrojtjes në Turqi ka një portofol të gjerë, të teknologjisë së lartë dhe me kosto efektive, roli transformues i të cilit është provuar në terren. “Sektori ynë është në gjendje të ofrojë zgjidhjet që i duhen ekosistemit evropian të mbrojtjes”, tha ai.
Kacir shtoi se Turqia ka përgatitur një Plan Master të Zonave Industriale për të udhëhequr 30 vitet e ardhshme të industrisë turke dhe për të zgjeruar zonat industriale nga 160 mijë hektarë në 350 mijë hektarë.
“Me zonat e reja industriale, të dizajnuara si mega-zona, do ta shpërndajmë prodhimin e industrisë së mbrojtjes në një gjeografi më të gjerë dhe do të krijojmë grupe të reja industriale në Anadoll”, tha ai.
- Tendencat globale të mbrojtjes po riformësojnë industrinë
Kryetari i "SAHA Istanbul", Haluk Bayraktar tha se "SAHA 2026" është më shumë se një panair, duke e quajtur atë një pikë takimi për “mendjet që do të dominojnë teknologjinë”.
Ai tha se më shumë se 263 kompani ndërkombëtare nga mbi 120 vende do të marrin pjesë në panair, i cili shtrihet në mbi 400 mijë metra katrorë. Bayraktar theksoi se luftërat tregtare, proteksionizmi, përpjekjet për sovranitet teknologjik, luhatjet e energjisë dhe ndërprerjet në rrugë kritike si Ngushtica e Hormuzit kanë zbuluar dobësinë e zinxhirëve industrialë të furnizimit.
Ai tha se dronët janë bërë qendrorë në luftën konvencionale, ndërsa shpenzimet globale për mbrojtje kanë arritur një rekord prej 2,9 trilionë dollarësh. Ai shtoi se shkalla e prodhimit vendas në sektorin e mbrojtjes në Turqi është rritur nga rreth 20 për qind në fillim të viteve 2000 në 83 për qind, ndërsa objektivi i eksportit për vitin 2026 është 13 miliardë dollarë.
Bayraktar tha se "SAHA 2026" pritet të presë më shumë se 1.700 kompani dhe mbi 150 mijë vizitorë, me rreth 200 ceremoni nënshkrimi dhe mbi 30 mijë takime biznesi të planifikuara.
Panairi do të jetë i hapur për vizitorët deri më 9 maj.