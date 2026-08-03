Rusia hap çështje ndaj Apple për dështimin e instalimit paraprak të aplikacioneve vendase

Kanyshai Butun
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Shërbimi Federal Antimonopol i Rusisë (FAS) tha se ka hapur një çështje ndaj Apple për dështimin e instalimit paraprak të një platforme vendase të mediave sociale dhe një dyqani aplikacionesh në pajisjet me sistem operativ iOS, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, agjencia tha se Apple nuk ka zbatuar plotësisht një paralajmërim që kërkonte heqjen e kushteve diskriminuese që prekin motorët rusë të kërkimit dhe softuerët.
"Në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Konkurrencës dhe praktikën e mëparshme të zbatimit të ligjit në lidhje me Apple, e cila është konfirmuar nga gjykatat, FAS ka hapur një çështje ndaj kompanisë", thuhet në deklaratë.
Shërbimi antimonopol tha se Apple do të përballet me një gjobë sipas Kodit të Kundërvajtjeve Administrative të Rusisë nëse konstatohet se ka shkelur ligjin.
"Apple njoftoi se, nga 27 korriku, versioni i përditësuar i softuerit të saj do të përfshijë mundësinë për të parainstaluar një motor kërkimi rus", shtoi agjencia.