Rregullatori holandez: Mediat sociale vështirësojnë formimin e opinionit të lirë dhe të informuar

Beyza Binnur Dönmez
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Autoriteti holandez i medias paralajmëroi sot se platformat e mediave sociale po ua vështirësojnë njerëzve formimin e "opinionit të lirë dhe të informuar", duke ngritur shqetësime mbi ndikimin në rritje të algoritmeve në konsumin e lajmeve, transmeton Anadolu.
Në një raport të ri të cituar nga transmetuesi publik holandez NOS, rregullatori tha se më shumë njerëz në Holandë, veçanërisht përdoruesit e rinj, mbështeten gjithnjë e më shumë në platforma të tilla si TikTok, Instagram dhe X për lajme dhe informacion.
Sipas raportit, algoritmet përcaktojnë se cilat mesazhe shohin përdoruesit në burimet e tyre të lajmeve, duke i dhënë shpesh përparësi përmbajtjes goditëse ose kontraverse që tërheq vëmendjen dhe nxit ndërveprimin.
Autoriteti tha se kompanitë e mediave sociale kanë stimuj financiarë për të përhapur përmbajtje tërheqëse vëmendjeje "edhe nëse ato janë të pabesueshme" ndërsa përdoruesit kanë kontroll të kufizuar mbi atë që shfaqet burimet e tyre të lajmeve.
Raporti ngre shqetësime në lidhje me praktika të tilla si "shadowbanning" (bllokimi në hije), në të cilat postimet ose llogaritë bëhen më pak të dukshme pa qenë përdoruesit të informuar qartë.
Rregullatori paralajmëroi më tej se pronarët e platformave po ndikojnë gjithnjë e më shumë në atë që shohin përdoruesit në internet, duke i përshkruar burimet e drejtuara nga algoritmet si "dukshëm të rrezikshme për demokracinë".
Sipas raportit, algoritmet mund të amplifikojnë informacionin polarizues, ekstrem ose mashtrues, duke kontribuar në përçarjet sociale dhe duke formësuar opinionin publik.
Autoriteti i medias u bëri thirrje politikëbërësve dhe rregullatorëve të forcojnë zbatimin e legjislacionit ekzistues evropian për të siguruar mjedise më të shëndetshme informacioni online, raportoi NOS.