Rregullatori britanik: TikTok dhe YouTube ende nuk janë mjaftueshëm të sigurta për fëmijët

Burak Bir
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
TikTok dhe YouTube "nuk kanë arritur të angazhohen për ndonjë ndryshim domethënës" për të zvogëluar përmbajtjen e dëmshme që u shërbehet fëmijëve, pavarësisht se pohojnë se rrjetet e tyre janë tashmë të sigurta për fëmijët, sipas një raporti nga Ofcom.
"Pasuria jonë e provave, e publikuar sot, sugjeron se ato ende nuk janë mjaftueshëm të sigurta", thuhet në raport.
Mbikëqyrësi nënvizoi se që kur detyrat e sigurisë online të fëmijëve hynë në fuqi në korrik 2025 në Mbretërinë e Bashkuar, ka pasur "pak ndryshim" në ekspozimin e përgjithshëm të fëmijëve ndaj përmbajtjes së dëmshme, me gati tre të katërtat e 11 deri në 17-vjeç (73 për qind) që e kanë hasur atë në një periudhë katër-javore.
"Pak më shumë se një e treta (35 për qind) e këtyre fëmijëve kujtuan ekspozimin ndaj përmbajtjes së dëmshme kur po 'shfletonin rrjetin e tyre", sipas të dhënave të Ofcom.
Ai shtoi se gjysma e fëmijëve të moshës së shkollës së mesme që panë përmbajtje të dëmshme kujtuan se e kishin hasur atë në TikTok (53 për qind), e ndjekur nga YouTube (duke përjashtuar fëmijët e YouTube) (36 për qind), Instagram (34 për qind) dhe Facebook (31 për qind).
Anketa e Ofcom në nëntor dhe dhjetor të vitit të kaluar zbuloi se shtatë në 10 fëmijë të moshës 11 deri në 17-vjeç thanë se kishin përjetuar përmbajtje të dëmshme në internet ndërsa vetëm 15 për qind i treguan një të rrituri për atë që kishin parë.
"Hulumtimi ynë i fundit tregon se 84 për qind e fëmijëve të moshës 8-12 vjeç ende përdorin një nga pesë shërbimet online më të arritshme (YouTube, Facebook, TikTok, Instagram dhe Snapchat) pavarësisht një moshe minimale prej 13 vjeç", shtoi ai.
Mbikëqyrësi tha se ka lëshuar kërkesa të hollësishme dhe ligjërisht të detyrueshme për informacion për Meta, TikTok dhe YouTube se si ata zbulojnë dhe parandalojnë ekspozimin e fëmijëve ndaj përmbajtjes së dëmshme dhe aktualisht po shqyrton përgjigjet e tyre.