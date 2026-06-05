Raporti i FAO-s: Furnizimi global me mish është katërfishuar gjatë gjashtë dekadave të fundit

İlayda Çakırtekin
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Një studim i ri nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë (FAO) zbuloi të premten se furnizimi global i mishit është katërfishuar gjatë gjashtë dekadave të fundit, transmeton Anadolu.
“Furnizimi global i ushqimit me burim kafshësh tokësore (TASF), i nxitur kryesisht nga vezët, shpendët dhe mishi i derrit, ka pësuar një rritje të konsiderueshme gjatë gjashtë dekadave të fundit”, tha FAO në raportin e saj.
Studimi zbuloi se zgjerimi i TASF e ka bërë blegtorinë "komponentin me rritjen më të shpejtë të sektorit bujqësor".
FAO vuri në dukje se studimi ekzaminoi ofertën dhe kërkesën globale për TASF, e cila përfshin produkte që rrjedhin nga gjitarët, zogjtë dhe insektet.
"Ai zbulon se oferta globale e TASF është rritur me shpejtësi midis viteve 1961 dhe 2022. Mishi i shpendëve tregoi rritjen më të theksuar, afërsisht pesëfishuar, pasuar nga vezët dhe mishi i derrit, që të dyja gati u dyfishuan, ndërsa mishi i gjedhit mbeti i qëndrueshëm ose ra në shumë rajone," tha raporti.
Raporti zbuloi se prodhimi global i TASF arriti në 361 milionë tonë mish në 2022, nga rreth 71 milion tonë në 1961.
Ndërkohë, prodhimi i qumështit u rrit në 930 milionë tonë nga rreth 342 milionë tonë, ndërsa prodhimi i vezëve u rrit në 94 milionë tonë nga rreth 15 milionë tonë.
"Azia është tani prodhuesi më i madh i ushqimeve me origjinë shtazore tokësore, e ndjekur nga Evropa. Megjithatë, tendencat e prodhimit nuk përkthehen gjithmonë në disponueshmëri," tha FAO.
Sipas raportit, oferta për frymë është më e larta në Amerikën e Veriut, ndërsa Azia ka disponueshmëri relativisht të ulët për person.
"Humbja e ushqimit dhe mbetjet i përkeqësojnë më tej këto pabarazi dhe paraqesin një sfidë në rritje të qëndrueshmërisë. Vlerësohet se një e treta e të gjithë ushqimit të prodhuar globalisht humbet ose shpërdorohet, duke përfshirë afërsisht 14 për qind të TASF," shtoi raporti.