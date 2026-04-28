Punonjësit e Google-s i kërkojnë drejtorit ekzekutiv të refuzojë përdorimin e IA-së nga Pentagoni

Berk Kutay Gökmen
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Qindra punonjës në Google i kanë kërkuar drejtorit ekzekutiv Sundar Pichai të mos lejojë që mjetet e inteligjencës artificiale të kompanisë të përdoren nga Pentagoni në punë të klasifikuara, transmeton Anadolu.
Në një letër të hapur, punonjësit që punojnë në projekte të inteligjencës artificiale shprehën shqetësime lidhur me bisedimet e vazhdueshme të kompanisë me Departamentin e Mbrojtjes të SHBA-së, duke argumentuar se teknologjia nuk është e përshtatshme për "ngarkesa pune të klasifikuara".
"Ne mendojmë se afërsia jonë me këtë teknologji krijon përgjegjësi për të nxjerrë në pah dhe parandaluar përdorimet e saj më joetike dhe të rrezikshme. Prandaj, ju kërkojmë të refuzoni të vini në dispozicion sistemet tona të inteligjencës artificiale për ngarkesa pune të klasifikuara", thuhej në letër.
"Ne duam të shohim që inteligjenca artificiale t'i sjellë dobi njerëzimit", thanë ata dhe të mos përdoret në "mënyra çnjerëzore ose jashtëzakonisht të dëmshme". Si njerëz që punojnë në inteligjencën artificiale, ne e dimë se këto sisteme "bëjnë gabime", thanë ata.
Letra përmendi armët autonome vdekjeprurëse dhe mbikëqyrjen e përhapur si shembuj se si mund të keqpërdoret inteligjenca artificiale. Një vendim i dobët në këtë fazë mund të dëmtojë seriozisht reputacionin, biznesin dhe pozicionin global të Google, paralajmëroi ajo.
Sipas një raporti nga "The Information", Google është në diskutime me Departamentin e Mbrojtjes në lidhje me përdorimin e mundshëm të Inteligjencës Artificiale të saj për punë të klasifikuara.
Më parë gjatë vitit, OpenAI arriti marrëveshje me Pentagonin që përfshinte marrëveshje për të mos përdorur teknologjinë e saj për mbikëqyrje të brendshme në shkallë të gjerë ose për të kontrolluar armët autonome.