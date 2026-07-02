Produktet turke të mbrojtjes do të ekspozohen në samitin e NATO-s në Ankara

Ali Atar
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Sekretariati i Industrisë së Mbrojtjes së Turqisë do të organizojë një pritje të nivelit të lartë në objektet e Industrive Turke të Hapësirës Ajrore si pjesë e Forumit të Industrisë së Mbrojtjes të Samitit të NATO-s 2026 që do të mbahet javën ardhshme, transmeton Anadolu.
Veprimtaria e organizuar nën pritjen e Haluk Gorgun, kreut të sekretariatit, do të zhvillohet në objektet e Turkish Aerospace në Kahramankazan në Ankara dhe është pjesë e samitit të NATO-s që do të mbahet javën ardhshme në kryeqytet.
Programi pritet të nxjerrë në pah aftësitë e industrisë së mbrojtjes së Turqisë, partneritetet ndërkombëtare dhe frymën e aleancës midis anëtarëve të NATO-s.
Në këtë aktivitet pritet të marrin pjesë zyrtarë të lartë ushtarakë dhe civilë nga NATO dhe vendet aleate, si dhe drejtues ndërkombëtarë të industrisë së mbrojtjes.
Për pjesëmarrësit do të ekspozohen produktet e industrisë turke të mbrojtjes.
Platformat vendase të aviacionit turk do të jenë gjithashtu pjesë e programit, duke kryer fluturime demonstrative.
Samiti i Ankarasë, i caktuar për të martën dhe të mërkurën e ardhshme, do të mbledhë së bashku krerët e shteteve dhe qeverive nga vendet anëtare të NATO-s.
Ky do të jetë samiti i 36-të i NATO-s dhe i dyti i organizuar nga Turqia, pas samitit të vitit 2004 në Stamboll.